مرصد الأزهر يشيد بمشروع إسباني للقضاء على الإسلاموفوبيا

تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسر في الحكومة القطلونية بالمملكة الإسبانية تنفيذَ مشروع يحمل اسم: «التمكين من أجل الإدماج»؛ وذلك للقضاء على العنصرية وكراهية الأجانب، وتحديدًا «الإسلاموفوبيا».
ومن المقرِّر أن يستمر هذا المشروع الذي يستهدف الشباب لمدة عامين في نحو 20 مدرسة ثانوية ومنشأة مدنية بإقليم «قطلونية»، وسيتم تنفيذه بمساعدة مؤسسة «مارياناو» التي طبَّقت بالفعل هذا النهج في بعض مناطق مدينة «برشلونة».
من ناحية أخرى، أطلقت مؤسسة «الفنار» أول أمس، القصة الكاريكاتورية الكوميدية القصيرة التي تحمل اسم: «الضواحي 2»، باللغات: القطلونية، والإنجليزية والعربية؛ كأداة من أدوات مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا في إطار المشروع الأوروبي «أوقفوا الإسلاموفوبيا».
من جانبه، يثمِّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف المبادرات الرسمية والمجتمعية التي تسهم في الحدِّ من انتشار خطاب الكراهية بصفة عامة، لا سيَّما إذا كان هذا الخطاب يستهدف فئة في المجتمع كالأجانب أو المسلمين، مشدِّدًا على أن التعامل على أساس العرق أو اللون أو الدين أخطر ما يهدد استقرار المجتمعات.
متابعات المرصد
أطلق مرصد الأزهر حملةً بعنوان: «أكاذيب داعش»؛ بهدف كشف زيف ادِّعاءات تنظيم «داعش» الإرهابي وحماية النشء والشباب من الوقوع في شباكه. وفي مبادرة مشتركة مع مؤسسة «شباب المتوسط» تحت عنوان: «حوار حول وثيقة الأخوة الإنسانية»، نظم مرصد الأزهر عددًا من ورش العمل حاضر فيها مشرفو المرصد حول التعريف بالوثيقة وأهدافها، ودور الأزهر في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية.
وحرصًا من المرصد على تطوير مهارات أعضائه، نظم المرصد محاضرة «الدقَّة المصطلحية والترجمية وأثرها في تعزيز جهود مكافحة التطرف»، والتي حاضر فيها الدكتور فتحي عبد الرؤوف، استشاري الترجمة بالأمم المتحدة.
ومتابعةً للنشاط الإرهابي داخل القارة الأفريقية، تابع مرصد الأزهر تقرير «يونيسف» الذي أكَّد أن اندلاع النزاع في منطقة «تيغراي» الإثيوبية جعل نحو 2.3 مليون طفل بحاجة ماسَّة للمساعدة، وشدَّد المرصد على ضرورة تفعيل القوانين الدولية المتعلقة بحماية الأطفال. كما تابع المرصد الهجوم البغيض الذي استهدف مسجدًا في محافظة «زامفارا» النيجيرية، مؤكِّدًا أن انتهاك حرمة بيوت الله خروج عن تعاليم الإسلام والقيم الإنسانية.
وفي الذكرى الثالثة لحادث «الروضة» الإرهابي، قال المرصد إن دماء شهدائنا الأبرار ستكون وبالًا على قاتليهم، مؤكدًا أن هذا الحادث يسجِّل انتصارًا حقيقيًّا للوطن ضد الإرهاب بأشكاله كافة. وبمناسبة «اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة»، قال المرصد إن الإسلام كرَّم المرأة ورفع من شأنها وأوصى بها خيرًا، لافتًا إلى أن ما تقوم به الجماعات المتطرفة في تعاملها مع المرأة هو انسلاخ عن تلك تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.
وفي بث مباشر مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر شاشة التليفزيون المصري، قال الدكتور محمد عبد الرحمن، مشرف بمرصد الأزهر، إن المرصد أصدر عددًا من الإصدارات المطبوعة والمرئية، والتي تتناول قضايا استقطاب تنظيم «داعش» الإرهابي للنساء، والعائدين من التنظيم، وأزمة مسلمي الروهينجا، مضيفًا أن المرصد بصدد الانتهاء من بعض الكتب.
وعلى صعيد المقالات والتقارير المتواصلة التي تعالج قضايا مرصد الأزهر، نشر المرصد عددًا من المقالات والتقارير باللغة العربية واللغات الأجنبية، من أبرزها: مقال تحت عنوان: «سمات الحياة الاجتماعيَّة لدى التنظيمات الإرهابية»، إضافة إلى نشر حملة «أكاذيب داعش» بـ12 لغة، ونشر عدد من رسائل حملة «الإسلام وحرية التعبير» باللغة الإنجليزية.