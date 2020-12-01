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بين الناس

عمود كهربائى متهالك يعرض سكان شارع الزهور بمسقط رأس الزعيم أحمد عرابي للخطر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
سادة حالة من الغضب بين سكان شارع الزهور طريق هريه القديم مركز الزقازيق، بسبب تهالك عمود إنارة متهالك ، يعرض حياة المواطنين والأطفال بالصعق الكهربائي.

ويقول خالد حسن، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نستغيث نحن سكان شارع الزهور طريق هريه القديم مركز الزقازيق ، بالمسؤلين عن الكهرباء بمحافظة الشرقية من وجود عمود كهرباء متهالك يتسبب فى خوف وانزعاج العديد من الأهالي ، بالإضافة الى ترك أعمدة الكهرباء بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، وخاصة في فترة سقوط الأمطار فنخشي على اولادنا من الصعق بالكهرباء وخصوصا ونحن الآن في فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمده وتحدث كارثة وتزهق الأرواح.. أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة   

وأضاف أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين في شبكة الكهرباء  لصيانة ألعمود المتهالك، وخاصة أنه محاط بمنازل الأهالي ومع سقوط الأمطار تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامستها، دون استجابة من أحد، مناشدًا المسؤولين في محافظة الشرقية والكهرباء بسرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة وحل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح أبنائنا و أهالى المنطقة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01002961539


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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