ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لافروف: نعتزم التعاون مع الإدارة الأمريكية المقبلة بناء على مبدأ الاحترام المتبادل

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تعتزم التعاون مع الإدارة الأمريكية المقبلة، فقط بناء على مبدأ الصدق والاحترام المتبادل والمساواة.
وأشار لافروف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن روسيا تحلل كل هذا بهدوء في النظام العملي، وستقبل أي قرار للشعب الأمريكي وستعمل مع أي إدارة يختارها الشعب.
وأكد لافروف أن موسكو من حقها أن تتوقع من واشنطن الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للاعبين الدوليين الآخرين، مثل روسيا ودول أخرى، مضيفا أن بلاده مستعدة لأي سيناريو يمكن أن تتطور وفقه الأحداث في العالم، بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة والد هالة فاخر.. صورة نادرة تجمعه بابنته

علاج التهاب اللوزتين بالثوم وفاعلية استخدام الأعشاب والليمون

مش 100 مليون جنيه.. أمير توفيق يكشف المبلغ الحقيقي للتعاقد مع أليو ديانج

اعتلال الأعصاب المحيطة.. الأسباب والأعراض والعلاج

الناقل القاتل.. هذه الفئة تصاب بـ كورونا دون أعراض وتنقلها للآخرين

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 62.84 مليون حالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي له.. تعرف على أعراض الإيدز في جميع مراحله

ظروف غير آدمية.. أم تحتجز طفليها لعدة أيام بدون طعام أو ماء

تعرف على مواصفات وأسعار السيارة كيا ريو 2020