لافروف: نعتزم التعاون مع الإدارة الأمريكية المقبلة بناء على مبدأ الاحترام المتبادل

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تعتزم التعاون مع الإدارة الأمريكية المقبلة، فقط بناء على مبدأ الصدق والاحترام المتبادل والمساواة.

وأشار لافروف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن روسيا تحلل كل هذا بهدوء في النظام العملي، وستقبل أي قرار للشعب الأمريكي وستعمل مع أي إدارة يختارها الشعب.