إدوارد في ذكرى ميلاد والدته: وحشتيني يا أمي

نشر الفنان إدوارد صورة لوالدته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".

يتذكر إدوارد والدته المتوفية في يوم عيد مولدها، من خلال نشر إحدي الصورة لها، جالسة في منزلها، و امامها تورتة عيد ميلاد للاحتفال بها.

و كتب إدوارد علي الصورة قائلا : " كل سنة وانتي طيبة يا أمي كنت بجيلك كل سنة في اليوم ده بالذات بكون فرحان اوي وانا جايبلك تورتة عيد ميلادك ونحتفل بيه سوا مع أختي و تفضلي تدعيلي أهو أنا عايش بدعواتك لحد دلوقتي وحشتيني يا أمي ".

وجاءت التعليقات من قبل متابعيه كالآتي :

الله يرحمها – ربنا يصبرك على فراقها – ربنا يغفر لها.

و كانت قد توفيت والدة إدوارد في عام 2017 ، بعد تعرضها لأزمة صحية تسببت في دخولها المستشفى.

و انضم الفنان إدوارد لفريق عمل مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا و أمير كرارة و من المقرر عرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.





وتدور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" فى إطار درامى صعيدى اجتماعى، و بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وآخرون، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى.





من ناحية أخرى يشارك إدوارد في مسلسل "لؤلؤ" تأليف محمد مهران، و إخراج محمد عبد السلام و إنتاج شركة سينرجى، و تدور أحداثه في 40 حلقة، و مقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، و بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين .

و تعد المرة الثانية الذى يجسد فيها الفنان ادوارد شخصية صعيدية بعد مسلسل "ولد الغلابة" الذى قدمه مع أحمد السقا وحقق من خلاله نجاح كبير من إخراج محمد سامي ..

و تألق إدوارد في تجسد شخصية "عبدالمحسن" فى مسلسل "البرنس" و هو من تأليف و إخراج محمد سامى و بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



