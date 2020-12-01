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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 5 سفن حاويات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:15 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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زينب الزغبي
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر  1 سفينة حاويات و  5 سفن بضائع عامة . 

وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 12 سفينة .

بينما حركة الصادر من البضائع العامة 12645 طن تشمل : 900 طن كسب صويا و 9690 طن رمل و 1200 طن يوريا و 855 طن ملح كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17285 طن تشمل : 10314 طن قمح و 600 طن ذرة و 1850 طن حديد و 2090 طن صودا و 853 طن خشب زان و 729 طن ابلاكاش و 249 طن جرارات . ‎

واجمالى حركة الصادر من الحاويات 43 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( فاصوليا و بطاطا و طماطم و بسلة و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( بصل و سمسم و برسيم و كركدية و فول سودانى ) و فواكة ( بلح و رمان و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و الاردن و السعودية و اسبانيا و سلوفينيا و هولندا و اندونسيا و بلجيكا و استراليا .

ووصل عدد الحاويات الوارد 229 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 472 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129178 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16152 طنا .

بينما عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2664 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ ، من ميناء دمياط ، في حين بلغت بلغت حركة تداول الشاحنات 3664 شاحنة منها 526 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27878 من البضائع العامة.

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