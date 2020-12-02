الطفل زين الحمصاني الفائز بسباق سيارات دبي: موعدنا فى البرتغال.. فيديو

قال الطفل المصري زين الحمصاني الذي فاز ببطولة سباق سيارات بدبي والمقيم في دبي ، إنه يتدرب للفوز بسباق دبي منذ العام الماضي ويفضل قيادة السيارات بسرعة ويقوم بالتدريب في دبي وعمان واماكن اخري .





زين الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ،: بالعديد من السباقات والجوائز و فوزت بجائزة سباق الشرق الاوسط للسيارات وحصلت فيهم علي المركز الاول وابي وامي يشجعونى ويدعمونى جدا والسباق القادم سيكون في شهر يناير سنه 2021 وسيكون في البرتغال . وأضاففزتيشجعونىويدعمونىالبرتغال









وأجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، اتصالا هاتفيا بأسرة الطفل المصري زين الحمصاني والمتواجدة بمدينة دبي، لتهنئته على حصوله على المركز الأول في جميع سباقات الميني اتاك وتحطيمه الرقم القياسي في حلبة دبي للكارتينج بالإمارات ثلاث مرات، ووصل للرقم القياسي الأسرع في فئة المايكرو ماكس روتكس، ليتأهل لنهائيات بطولة العالم الحادية والعشرين بالبرتغالRotax Max Challenge Grand Finals) .





أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ،خلال اتصالها بالطفل المصري زين الحمصاني البالغ من العمر 10 سنوات، عن فخرها بما حققه من نجاحات وبطولات مهمة.





وعبرت وزيرة الهجرة عن سعادتها للتواصل مع أبناء المصريين بالخارج، وتحفيزهم طوال الوقت لتحقيق نجاحات وبطولات خاصة مع اعتزازهم بوطنهم الأم مصر وشعورهم الدائم أن ما يحققوه بالخارج يشرف بلدهم، حيث يمثل ذلك أداة ربط حقيقة بهذه الأجيال الناشئة ووطنهم وغرس معاني الوطنية وقيمة العمل والتضحية من أجله.





وأضافت أنها حرصت خلال حديثها على ربط ما حققه الطفل زين الحمصاني ببطولة زين البطل المجند بالقوات المسلحة الذي يرقد في مستشفى المعادي العسكري منذ عامين نتيجة إصابته بطلقة في العمود الفقري خلال عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، أدت لشلل تام ورغم ذلك مبتسم حتى مع معاناته وتضحيته وقال للوزيرة عندما زارته : لو قمت هرجع لمكاني وأجيب تاري وتار زملائي.





ووعد الطفل زين الحمصاني السفيرة نبيلة مكرم بتحقيقه المركز الأول في نهائيات بطولة العالم للروتكس ماكس تشالنج الكبرى الحادية والعشرين التي ستقام بالبرتغال، ليهدي هذا الفوز للبطل المصري زين الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل الحفاظ على بلده خلال قضائه الخدمة العسكرية، وكاد أن يفقد حياته في سبيل ذلك.



