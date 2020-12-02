إصابة أحمد فتحي بـ فيروس كورونا

أصيب أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق بفيروس كورونا.





وأعلن أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق، إصابة "فتحي" بـ كورونا منذ قليل، من خلال برنامجه "أوضة اللبس"، الذي يقدّمه على قناة النهار.





وكانت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، أعلنت مؤخرًا إصابتها مُجددًا بـ فيروس كورونا المستجد، عقب شفائها منه منذ عدة أشهر؛ إذ أُصيبت به وبناتها الصغار من قبل.





ونشرت "نورا" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة نتيجة تحاليلها التي أكدت إيجابية المسحة الخاصة بها للفيروس المستجد، معلقة: "إيه يا كورونا مواراكيش غيري ولا إيه؟"، ما أثار العديد من التساؤلات، حول احتمالية إصابة متعافي كورونا مجددًا بالفيروس، رغم الشفاء منه.





وكان نجوم الرياضة أعلنوا دعمهم للاعب الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما أصيبت عائلته في المرة الأولى بالفيروس، وكتب عبدالله السعيد على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "ألف سلامة على زوجة وبنات أحمد فتحي.. ربنا يشفيهم ويعافيهم".





كما علق وليد سليمان على إصابة أسرة أحمد فتحي وكتب: "أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.. دعواتكم بالشفاء العاجل وربنا يرفع البلاء عن الجميع".



