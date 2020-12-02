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أخبار العالم

مستشار ترامب يلتقي تميم

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:43 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع غاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي  القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الشيخ تميم بن حمد مع كوشنر والوفد المرافق بمناسبة زيارته للدوحة.

وأضافت الوكالة أن الجانبين استعرضا خلال المقابلة علاقات التعاون الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي كشف أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه سيسافر خلال الأيام القادمة إلى السعودية وقطر في محاولة أخيرة لحل الأزمة الخليجية.

وقال الموقع الأمريكي إن تحقيق تقارب بين السعودية وقطر سيعطي إحساسا بمزيد من الاستقرار في منطقة الخليج ويحقق إنجازا في اللحظة الأخيرة لكوشنر وإدارة ترامب، قبل تسليم السلطة رسميا في 20 يناير.

وأضاف أن كوشنر سيجتمع بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك أمير قطر تميم بن حمد، حيث يرتبط بعلاقات وثيقة مع كلا الزعيمين.

ونقل عن مصادر قولها إن كوشنر يأمل في إقناع القادة في السعودية وقطر بالمصالحة، والتوصل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا.

علاوة على ذلك، يريد المسؤول الأمريكي من خلال المحادثات دفع البلدين نحو التطبيع الكامل مع إسرائيل، بعد سلسلة من اتفاقات السلام بين الدول العربية وتل أبيب.
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