إصلاح شباك الصيد.. حكاية الصبر وطول البال في حرفة تراثية سيناوية



وقال إن الجمعية حريصة علي تنمية مواهب الشباب بتدريبهم علي صناعة الشباك وصناعة المراكب نظرا لوجود اقبال شديد لديهم للعمل في مهنة الصيد.



وأضاف رئيس جمعية كنوز البردويل ، أن الجمعية تمول الصيادين للحصول على مواتير الصيد والشباك وتذليل جميع العقبات التي تواجههم و إنه تم تدريب 400 شاب وفتاة على المشاريع متناهية الصغر، و شمل التدريب عدة مجالات منها كيفية تغليف السمك و الجمبرى و عمل الفيليه، مشيرا الي ان هناك برنامج يهدف إلى منع الصيد الجائر للحفاظ على الإنتاج السمكي بالبحيرة. ولفت إلي أنه يجري إنشاء قرية للصيادين قرب مرسي اغزيوان بحوالى 700 متر، وتضم من بيوت ومحال تجارية ومسجد ومناطق خدمات شاملة،.



فيما قال اللواء أمجد الراعية، مدير عام بحيرة وأضاف رئيس جمعية كنوز البردويل ، أن الجمعية تمول الصيادين للحصول على مواتير الصيد والشباك وتذليل جميع العقبات التي تواجههم و إنه تم تدريب 400 شاب وفتاة على المشاريع متناهية الصغر، و شمل التدريب عدة مجالات منها كيفية تغليف السمك و الجمبرى و عمل الفيليه، مشيرا الي ان هناك برنامج يهدف إلى منع الصيد الجائر للحفاظ على الإنتاج السمكي بالبحيرة. ولفت إلي أنه يجري إنشاء قرية للصيادين قرب مرسي اغزيوان بحوالى 700 متر، وتضم من بيوت ومحال تجارية ومسجد ومناطق خدمات شاملة،.فيما قال اللواء أمجد الراعية، مدير عام بحيرة البردويل ، إن البحيرة تخضع لأعمال تطوير دائمة لزيادة الإنتاج والحفاظ على نقاء البحيرة، مشيرا إلى أنه يستعين بكراكة عملاقة من هيئة قناة السويس لاستخدامها فى عمليات التكريك، وفقا لجدول أسبوعى دون التأثير على أعمال الصيد.



وأوضح أن البحيرة يعمل بها نحو 4 آلاف صياد بخلاف 1000 عامل معاون على متن 1228 مركب صيد فى مراسي البحيرة، وهى أغزيوان، والنصر، ونجيلة، ورابعة، والتلول.



وحددت إدارة بحيرة البردويل 6 أنواع لحرفة الصيد في المسطح المائي للبحيرة، وهى الدبة، والدبديبة، و الكابوريا ، والسنار، والدهبانة ، ويمنع الصيد بخلاف تلك الحرف حيث يعرض الصيادون لغرامات تصل أحيانا إلى إيقاف تراخيص الصيد.





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وحددت إدارة بحيرة البردويل 6 أنواع لحرفة الصيد في المسطح المائي للبحيرة، وهى الدبة، والدبديبة، و الكابوريا ، والسنار، والدهبانة ، ويمنع الصيد بخلاف تلك الحرف حيث يعرض الصيادون لغرامات تصل أحيانا إلى إيقاف تراخيص الصيد.اقرأ ايضا: