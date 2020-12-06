بحضور وزير القوى العاملة و محافظ قنا.. صناع الخير وبنك القاهرة يحتفلان بإعادة إعمار 30 منزلا بقرية السمطا

تحتفل مؤسسة صناع الخير وبنك القاهرة و روتاري قصر النيل، غدًا الاثنين، بانتهاء إعادة إعمار عدد من المنازل المتهالكة بقرية السمطا بحري بـمحافظة قنا، إضافة إلى تزويد عدد من الأهالى بمشروعات تنموية صغيرة تناسب بيئتهم وتدريبهم عليها و توفير مقومات نجاح مشروعاتهم الصغيرة.

يحضر الاحتفالية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعدد من قيادات المحافظة وقيادات بنك القاهرة و قيادات صناع الخير للتنمية.





وأكد مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن الاحتفالية تجسد باكورة التعاون بين صناع الخير و بنك القاهرة بهدف تنمية و إعادة إعمار القري الأشد احتياج بتوجيه من نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.





وأضاف زمزم، أن الاحتفالية سوف تشهد تسليم مفاتيح المنازل المتهالكة لأهالي غير قادرين بالقرية بعد أن تم إعادة إعمار ١٨ منزل ضمن مبادرة حياة كريمة، و تمكنت صناع الخير وبنك القاهرة بإعادة إعمار باقي المنازل وعددها ١٢ منزل، حيث تم إعادة إعمارها ورفع كفاءتها بترميم الجدران وعمل أسقف وتركيب باب وشباك وسيراميك الأرضيات وعمل سباكة للحمام والمطبخ وعمل دهانات، بالإضافة إلي إنشاء18 خزان صرف صحي ليستفيد منه 18 منزل بالقرية، فضلا عن تنظيم قافلة طبية للكشف علي عيون الأهالي داخل القرية.





وأشار زمزم، إلى أن الاحتفالية سوف تتضمن أيضا تسليم ٣٠ مركب صيد وكامل أدوات الصيد لـ ٣٠ أسرة من صغار الصيادين بالقرية وتسليمهم شهادات اجتياز دورة التدريب على أساليب الصيد الحديثة وافتتاح ثلاجة حفظ الأسماك بالقرية والتى أقامتها صناع الخير بهدف توفير مقومات نجاح مشروع حرفة الصيد للاهالى و دعمهم فى امتهان الحرفة بأحدث الأدوات بما يوفر لهم دخل أفضل.



جدير بالذكر أن صناع الخير أطلقت مبادرة إنسانية رائدة لتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياج و نجحت في الانتهاء من تنمية وتطوير قرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالفيوم و كذلك قرية السدح تخليدا لذكري الاقتصادي محسن عادل، وجارى التخطيط للانتهاء من إعادة تنمية وتطوير 15 قرية أخرى في عدد من المحافظات.





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