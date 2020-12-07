محمد الشناوي: «نعلم ناشئي الأهلي أن ما يعرفه الفريق هو الفوز فقط».. فيديو

نعود عليه الناشئين في النادي الأهلي والأهم الفوز وليس التعادل». حكي محمد الشناوي ، حارس مرمى النادي الأهلي، تفاصيل مشاركته في المباريات عندما كان ناشئ، قائلا: «أثناء التمرين مع اللاعبين الكبار كنا نرى فيهم الإصرار والعزيمة علي الفوز الدائم، لذلك اى مبارة بالنسبة للأهلي هي مباراة كأس، وهذا ما





وتابع محمد الشناوي خلال لقائه فى برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر: « المدربين واللاعبين عودونا وانا سني 18 عاما ووقتها كنت ناشئ في النادي الأهلي أن التعادل بالنسبة للنادي الاهلي خسارة تعودنا علي ان أى شىء به النادي الاهلي يجب ان يكون هو الأول".





وأكمل حارس مرمى النادي الأهلي، قامت بالبكاء عندما حصل النادي الأهلي على المركز الثالث في احدى البطولات سابقا والرقم الثاني بالنسبة للنادي الاهلي مثل الأخير .





واوضح محمد الشناوي ، أن جماهير الزمالك لهم فريق كبير جدا وقاموا باللعب في المباراة الاخيرة بشكل جيد، متمنيا ان يحصل النادي الأهلي على البطولة الرابعة وسمه النادي الأهلي هي الفوز. باللعبالمباراةالأهلي





وتابع محمد الشناوي، أن الأهلي في الدقيقة 90 يكون تركيزه عالي بسبب قرب انتهاء وقت المباراة واجتمعت مع اللاعبين وأكدت عليهم في مباراة الزمالك من ضرورة إحراز هدف الفوز وهذا في الدقيقة 75 .





وقد كشف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، عن كواليس لحظة استلام كأس أفريقيا ومشاركة لحظات رفع الكأس مع مؤمن زكريا .





واستكمل محمد الشناوي ،أن النادي الأهلي علمنا ان التعادل بالنسبة لنا خسارة وكنا نبكي بعد التعادل ومع دخول أي بطولة يجب نكسبها لأن المركز الثاني مثل الأخير بالنسبة للنادي الأهلي، لافتا إلي أن بطولة أفريقيا هذا العام كانت في غاية الأهمية للاعبي النادي الأهلي وجماهيره، متابعا أن بطولة أفريقيا كانت حلم كبير بالنسبة لنا ولا يصح أن نصل للنهائي للمرة الثالثة ولا نحصل على البطولة .





وأشار الشناوي: أنني كان لدي يقين في الحصول على بطولة أفريقيا وقلت لـ مؤمن زكريا بطولة أفريقيا بتاعتك وانت اللي ترفع الكأس.





واختتم حارس النادي الأهلي أنه :"بعد حصولي على الكأس انتظرت مجيء مؤمن زكريا من أجل قيامه برفعه، وهو اللي رفع الكأس ورفضت أن أرفع الكأس بنفسي" .



