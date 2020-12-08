رئيس مدينة سمسطا ببني سويف: استعادة أرض الشماشرجي لبناء مجمع مدارس عليها

قال ناصر سيف ، رئيس مركز ومدينة سمسطا جنوب غرب بني سويف ، إنه تم تسليم موقع مدرسة الشماشرجى لهيئة الأبنية التعليمية بعد إزالة التعديات من المواطنين على المصرف المردوم بالشماشرجى والمستغى عنه وذلك لاستغلالة في مشروع النفع العام حيث تم وضع مشروعات ( مدرسة تعليم أساسي – محطة رفع صرف صحي – وحدة صحية – عمارات إسكان اجتماعي) وذلك للاستغلال الأمثل للمساحة المتوفرة ومنعا لتعدي المواطنين عليها على الموقع.





مشيرا إلى أن ذلك يأتي بناء على تعليمات الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف وانه تم إزالة المطبات العشوائية وتمهيد الطرق وإزالة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية لفرض هيبة الدولة وللسيولة المرورية داخل قرية الشنطور بجليدر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ورفع 30 طن تقريبا مخلفات ترابية من على جانبى الطريق ـ الناتج في إزالة المطبات ومسح وتمهيد الطريق بمعدات الوحدة المحلية ومتابعة أعمال النظافة ونقل وتوريد 100 طن قمامة إلى مصنع القمامة بسمسطا بالظهير الصحراوي.





وقال انه تم صيانة عدد 135 عامود كهرباء وتركيب 6 كشافات و28 لمبات إنارة داخل قرية الشنطور ومدينة سمسطا وقرية بدهل و تم صيانة 60 كشاف وتركيب 24 لمبة موفرة بقرية دشطوط وقرية مازورة بناحية طريق الجبل وداير الناحية والطريق الوسطاني ومنطقة العمدة .و متابعة أعمال ترميم وحدة الاطفاء حيث تم تنفيذ 50٪ من أعمال الترميم ورفع كفاءة وحدة الاطفاء بقرية الشنطور.

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