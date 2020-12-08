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السفير محمد حجازي يكشف أبعاد زيارة الرئيس السيسي لفرنسا.. فيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:53 م
الرئيس السيسي وماكرون
الرئيس السيسي وماكرون
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محمود محسن
أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا استراتيجية وهامة لقوتين تعملان على أمن واستقرار المنطقة، وتتشاركان في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي، أن مصر وفرنسا تعملان معا من أجل إنهاء الأزمة الليبية ولبنان ومكافحة التطرف والإرهاب إضافة إلى الأبعاد الأقليمية والثنائية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الرئيس السيسي يؤكد دائما أن مصر فرصة إستثمارية واعدة ودخول فرنسا في مزيد من المشروعات الإستثمارية الكبرى في مصر أمر مطلوب.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين، آن هيد الجو، عمدة باريس، في مقر بلدية باريس. 


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض التجربة المصرية الحالية في المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية واستشراف فرص التعاون بين باريس والقاهرة والمدن الجديدة في محافظات مصر.

ورحبت عمدة باريس بالرئيس في زيارته لفرنسا، معبرة عن التطلع للتعاون المشترك مع الحكومة المصرية ومحافظة القاهرة خاصة على الصعيد الثقافي وقطاع الخدمات، في إطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين وحرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

من جانبه، أوضح الرئيس حجم وتنوع المشروعات القومية الكبرى الجارية في مصر وهو الأمر الذي يوفر مجالات متعددة للتعاون المشترك  فيما يتعلق بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك في قطاع السياحة والآثار في ضوء سلسلة المتاحف الجديدة وعلي رأسها المتحف المصري الكبير الذي يعد الأكبر في العالم، بالإضافة الي تعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

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