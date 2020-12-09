للمرة الثانية خلال يومين.. ضبط مصنع لتصنيع منتجات الألبان بدون ترخيص بالعجمي





وتم ضبط عدد 5 عبوات كريمة زنة العبوة الواحدة 15 كجم بإجمالى 75 كجم كريمة مجهولة المصدر و غير مدون عليها بيانات.





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وتم تحريز الكميات المضبوطة و اتخاذ اللازم قانونيا لهذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.





يأتي هذا بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مصانع الألبان والتصنيع الغذائى غير المرخصة و التى لا تخضع للاشتراطات الصحية حفاظا على صحة المواطنين.







وفي سياق منفصل، أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء وليد السعيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، إشارة بدء ماراثون الدراجات الذي أقيم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أطلق عبر البث المباشر " الفيديو كونفرنس " بجميع محافظات مصر تحت شعار " متحدون على مكافحة الفساد " ، والذي يأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠ ، ويقام في التاسع من ديسمبر من كل عام .





جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وأوضح الشريف أن ماراثون اليوم أقيم لتوعية المواطن السكندري بتأثير الفساد على المجتمع الذي يؤثر على هيبة الدولة ، لافتا إلى الموظف الفاسد هو الذي يتربح شخصيا من خلال عمله ، والفساد هو ظاهرة عالمية ، موجود في أغلب المجتمعات المتقدمة منها والنامية ، ولكنه يشكل مشكلة أكبر في العالم الثالث.





وأكد محافظ الإسكندرية أن الفساد يؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية الاقتصادية للدولة ، ولكن مصر استطاعت خلال الـ ٦ سنوات الأخيرة من خلال هيئة الرقابة الإدارية بتوجيه ضربات قاسية للفاسدين ، مختتما حديثه قائلا " جميعنا متحدون ومتكاتفون ضد الفساد".