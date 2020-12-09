إدراج جامعة الإسكندرية في تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة









أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية ، عن تقدم جامعة الإسكندرية فى الإصدار الجديد للتصنيف الاندونيسي للجامعات الخـضراء الصديقة للبيئـة UI Green Metrics لعام 2020 حيث حصلت على المركز الأول وتربعت على رأس قائمة الجامعات المصرية، وبترتيب 198 عالميًا وبتقدم 123 مركزًا عالميًا عن العام الماضي.





وأشار قنصوة، في بيان اليوم، أن التصنيف يعتمد على ستة مؤشرات رئيسية هي البنية التحتية بنسبة (15٪)، والطاقة والتغيرات المناخية (21٪)، وإدارة النفايات (18٪)، واستخدام الماء (10٪)، والمواصلات (18٪)، والتعليم والبحث (18٪).





اقرأ ايضا:





وأضاف قنصوة أنه بالإضافة إلى التصنيف السابق فقد تم إعلان نتائج تصنيف الجامعات وفقا للأداء الأكاديمي University Ranking by Academic Performance لعام 2020 / 2021، وأوضح أن جامعة الإسكندرية أدرجت في التصنيف بترتيب 691 عالميًا، متقدمة عن العام الماضي بـ 71 مركزًا عالميًا.





وأشار د. قنصوة أن تصنيف URAP يصدر سنويًا لمؤسسات التعليم العالي منذ عام 2010، ويشمل تقييم 2500 مؤسسة للتعليم العالي حول العالم بالإضافة إلى تقييمهم في 61 مجالًا متخصصًا مختلفًا، وأن نتائج هذا التصنيف تعتمد على ستة مؤشرات تعكس الأداء الأكاديمي من جودة وكمية منشورات الجامعات العالمية نذكر منها عدد الأبحاث في عام التقدم وعدد الأبحاث وعدد الاستشهادات وتأثير الأبحاث وتأثير الاستشهادات والتعاون الدولي خلال أخر أربع سنوات وكما جاء في InCites من دار نشر Clarivate المرفوعة على منصة Web of Science الأمريكية.





وقدم د. قنصوة الشكر إلي قيادات الجامعة السابقة، وأعضاء هيئة التدريس والعمداء والوكلاء والعاملين بجامعة الأسكندرية على مجهوداتهم فى المجالات الأكاديمية والبحثية ومجال تنمية البيئة، والتى ساهمت في أن تتبوأ الجامعة هذه المكانة رفيعة بين الجامعات.





وأضاف أنه بإعلان نتيجة التصنيف الجديد للجامعات الخضراء فإن جامعة الأسكندرية قد أنضمت وبترتيب متقدم مع الجامعات العالمية الخضراء بالإضافة إلى دخولها في الجيل الثالث للجامعات.