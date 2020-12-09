انطلاق ماراثون دراجات بعنوان "متحدون على مكافحة الفساد" بالإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، يرافقه اللواء وليد السعيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، إشارة بدء ماراثون الدراجات الذي أقيم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أطلق عبر البث المباشر " الفيديو كونفرنس " بجميع محافظات مصر تحت شعار " متحدون على مكافحة الفساد " ، والذي يأتي ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠ ، ويقام في التاسع من ديسمبر من كل عام .





جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية.





وأوضح الشريف أن ماراثون اليوم أقيم لتوعية المواطن السكندري بتأثير الفساد على المجتمع الذي يؤثر على هيبة الدولة ، لافتا إلى الموظف الفاسد هو الذي يتربح شخصيا من خلال عمله ، والفساد هو ظاهرة عالمية ، موجود في أغلب المجتمعات المتقدمة منها والنامية ، ولكنه يشكل مشكلة أكبر في العالم الثالث.





أقرأ أيضًا:





وأكد محافظ الإسكندرية أن الفساد يؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية الاقتصادية للدولة ، ولكن مصر استطاعت خلال ال ٦ سنوات الأخيرة من خلال هيئة الرقابة الإدارية بتوجيه ضربات قاسية للفاسدين ، مختتما حديثه قائلا " جميعنا متحدون ومتكاتفون ضد الفساد " .





وفي سياق منفصل، كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أمس الثلاثاء، خالد مصطفى رئيس سابق نادي روتاري الرمل، صاحب فكرة إنشاء أول حديقة من نوعها لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط، وذلك عقب افتتاحها بداية أكتوبر الماضي.





وتقدم المحافظ بالشكر لصاحب الفكرة، التي تصب في الأساس في مصلحة ذوي الهمم الذين يعدو جزء لا يتجزأ من المجتمع ، ويجب علبنا جميعا التعاون من أجل إعطائهم كامل حقوقهم، مؤكدا أن الإسكندرية لديها مجتمع مدني متعاون يشارك في كافة الخدمات بالثغر.









ولفت الشريف إلى حرص محافظة الإسكندرية على توفير كافة سبل الدعم لذوي القدرات الخاصة وذويهم بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع.





وقد ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجلسته رقم ( ١٤٨ ) بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف علي مشروعات المنطقة التي تخدم اﻹسكندرية، والنشاط الإستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية لها، وكذا الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم والاطمئنان على وضع العمالة بها، وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري. وبحضور الأستاذ أحمد السيد الشال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.









وخلال الاجتماع؛ قال الشريف أننا نعمل على تشجيع المناخ الاستثماري في محافظة الإسكندرية وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية لافتا إلى ضرورة توفير فرص عمل جيدة لآلاف الشباب من جميع المؤهلات وفي كافة المجالات.



