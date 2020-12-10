رباب عبده: المواطن بيجني على نفسه بفكرة العزوة

قالت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن الزيادة السكانية تؤثر على الأمن الغذائي وتمنع مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمها القضاء على الجوع والفقر وتحقيق تطور في التعليم والصحة.





وأضافت "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه إذا لم يتم استغلال الزيادة السكانية بطريقة صحيحة سنعانى من كوارث كبيرة، وهذا ضد مساعي الدولة فالدولة تحاول النهوض بأوضاع المواطن من إقامة مشروعات كبيرة وخلق بيئة نظيفة متطورة وتوفير صحة وتعليم ومسكن لائق وآمن.





وتابعت أن الزيادة السكانية تسبب زيادة فى معدلات البطالة ويحدث تسرب من التعليم، ونجد زيادة فى العشوائيات رغم مساعى الدولة لتبديل العشوائيات بمساكن آمنة للمواطنين.





وأشارت إلى أن الكورونا سببت زيادة فى معدلات النمو السكانى، وأصبح هناك خطر على الدولة فلابد من توعية كبيرة في جميع الاتجاهات.





ونوهت بضرورة تغيير الأفكار خاصة مبدأ العزوة من خلال المسلسلات والسينما والاعلانات فى التليفزيون، ولفتت أن التوعية لا تكفى بل يجب أن تكون هناك عقوبات مثل توقيع غرامة مالية على الأب ، ووقف الدعم عن الطفل الثالث.





وأكدت أن المواطن يجنى على نفسه بذاته عندما يزيد أفراد أسرته، عندما لا يستطيع تقديم لأولاده حياة كريمة ويؤثر على مستقبلهم، وأشارت لتصحيح الموروثات الدينية المغلوطة، وأن تشترك المؤسسات الدينية فى التوعية لأننا مجتمع دينى يتأثر بالخطب الدينية والفتاوى.



