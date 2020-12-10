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فن

توزع قبلات| تصرف عفوي من مريم الخشت في مهرجان القاهرة..فيديو

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:04 م
الفنانة مريم الخشت
الفنانة مريم الخشت
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مريم عزت - ايهاب اشرف
حضرت الفنانة مريم الخشت، حفل ختام مهرجان القاهرة السنيمائي، وتألقت على السجادة الحمراء بفستان طويل منفوش ومفتوح من الصدر.

وتتميز الفنانة مريم الخشت ، بالروح الطفولية وقامت بتوزيع قبلات على المتواجدين من الصحفيين والمصورين. 


ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.

والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء. 

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. 

كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.
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