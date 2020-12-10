ريموشكا: بكيت عندما شاهدت فيلم حظر تجول

عبرت الفاشون بلوجر والإعلامية ريم الطايف الشهيرة بـ"ريموشكا" عن إعجابها بفيلم "حظر تجول" الذي يعرض حاليا ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ42.





وظهرت ريموشكا بإطلالة كاجوال شيك أثناء تواجدها لحضور فعاليات الفيلم حيث ارتدت "أوفر أوول" باللون أسود من شانيل وصففت شعرها بطريقة "بونيتال" ووضعت مكياجا هادئا لتضفى على إطلالتها أناقة وجاذبية.





وأكدت ريموشكا أن فكرة الفيلم واقعية لدرجة جعلتها تنهمر في البكاء أثناء مشاهدتها للفيلم على شاشة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية التى تستضيف عروض الأفلام، مشددة على أن الفيلم تناول قضية جريئة وصادمة ليست في مجتمعاتنا العربية وحسب ولكن في كل دول العالم وسلط الضوء عليها كى تكون بمثابة جرس إنذار من أجل مواجهتها والتصدي لها، خاصة أنها ليست حالات فردية ولكنها أصبحت منتشرة بشكل ملحوظ وملفت.





ووصفت ريم الطايف الفيلم بالعميق والجذاب وعدم شعورها بالملل طوال مدة عرض الفيلم رغم القصص المأساوية التى يتناولها العمل متمنية أن ينال الفيلم جائزة في حفل ختام المهرجان لأنها ترى أنه يستحق حيث أن المخرج وأبطال الفيلم اجتهدوا وأخرجوا كل طاقاتهم التمثيلية التى تجعل المشاهد يتأثر بقصة الفيلم.





حظر تجول تأليف وإخراج أمير رمسيس وبطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى وعارفة عبد الرسول وأحمد حاتم ومحمود الليثى.





تدور أحداث الفيلم حول ليلة من ليالى حظر التجول فى مصر عام 2013، التى تشهد لقاء أول بين أم تخرج من السجن بعد 20 عاما وابنتها التى ترفض مسامحتها على قتل والدها دون معرفة السبب.