ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ريموشكا: بكيت عندما شاهدت فيلم حظر تجول

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:30 م
ريموشكا
ريموشكا
Advertisements
سعيد فراج
عبرت الفاشون بلوجر والإعلامية ريم الطايف الشهيرة بـ"ريموشكا" عن إعجابها بفيلم "حظر تجول" الذي يعرض حاليا ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ42. 

وظهرت ريموشكا بإطلالة كاجوال شيك أثناء تواجدها لحضور فعاليات الفيلم حيث ارتدت "أوفر أوول" باللون أسود من شانيل وصففت شعرها بطريقة "بونيتال" ووضعت مكياجا هادئا لتضفى على إطلالتها أناقة وجاذبية. 

وأكدت ريموشكا أن فكرة الفيلم واقعية لدرجة جعلتها تنهمر في البكاء أثناء مشاهدتها للفيلم على شاشة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية التى تستضيف عروض الأفلام، مشددة على أن الفيلم تناول قضية جريئة وصادمة ليست في مجتمعاتنا العربية وحسب ولكن في كل دول العالم  وسلط الضوء عليها كى تكون بمثابة جرس إنذار من أجل مواجهتها والتصدي لها، خاصة أنها ليست حالات فردية ولكنها أصبحت منتشرة بشكل ملحوظ وملفت. 

ووصفت ريم الطايف الفيلم بالعميق والجذاب وعدم شعورها بالملل طوال مدة عرض الفيلم رغم القصص المأساوية التى يتناولها العمل متمنية أن ينال الفيلم جائزة في حفل ختام المهرجان لأنها ترى أنه يستحق حيث أن المخرج وأبطال الفيلم اجتهدوا وأخرجوا كل طاقاتهم التمثيلية التى تجعل المشاهد يتأثر بقصة الفيلم. 

حظر تجول تأليف وإخراج أمير رمسيس وبطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى وعارفة عبد الرسول وأحمد حاتم ومحمود الليثى.

تدور أحداث الفيلم حول ليلة من ليالى حظر التجول فى مصر عام 2013، التى تشهد لقاء أول بين أم تخرج من السجن بعد 20 عاما وابنتها التى ترفض مسامحتها على قتل والدها دون معرفة السبب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حظر تجول.. أمير رمسيس: إلهام شاهين أبهرتني بعد ظهورها بصورة أكبر من عمرها الحقيقي

حظر تجول.. أمير رمسيس يكشف لـ صدى البلد سر اختيار شبرا لتصوير الفيلم

بعد تألق ابنة أحمد زاهر فيها.. طرق ارتداء الجيب البليسيه

شبيهة إلهام شاهين.. إسراء صبري تشارك في حظر تجول

محمود الليثي: فخور بالمشاركة في حظر تجول وتمثيل مصر بالقاهرة السينمائي

طرح بوسترات فيلم حظر تجول

ترشيحاتنا

قبل انطلاق الدوري.. تقلص الأجانب من الإدارة الفنية والأهلي تحت ضغط كأس العالم للأندية

ملكة جمال الأنوثة.. درة تخطف الأنظار بجمالها فى ختام مهرجان القاهرة

بعد اتفاق المغرب.. كوشنر يتوقع: تطبيع السعودية مع اسرائيل "مسألة وقت"

تهديدات قطر.. تفاصيل تراجع الكاف عن إقامة السوبر الإفريقي فى مصر ونقله للدوحة

تعافي أحمد فتحى من فيروس كورونا

بـ الأحمر الناري.. هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها في ختام مهرجان القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود اللامع .. جميلة عوض تظهر بإطلالة جريئة على الريد كاربت

أوف شولدر.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء

حالة ذعر بين سكان مدينة صينية بعد تدفق مياه وردية من الحنفيه.. شاهد