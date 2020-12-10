التنمية المحلية: إنفاق 345 مليار جنيه لتنمية 10 محافظات بالصعيد

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة ضخت 345 مليار جنيه استثمارات فى محافظات الصعيد الـ 10 خلال 6 سنوات.









وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، أن شكل البنية التحتية تغير تماما حيث، تطوير القرى، رصف الطرق وانارتها، الوحدات الصحية، والتعليمية، ومشاريع الصرف الصحي، لافتا إلى انفاق 10.5 مليار جنيه على 2291 مشروعا تنمويا في القرى الأولى بالرعاية.









وتابع: تم انفاق 450 مليون جنيه على 100 وحدة صحية، 750 مليون جنيه على 150 مدرسة، مليار ونصف على 200 مشروع مياه شرب، 1.4 مليار 500 مشروع كهربائى.









وقال وزير التنمية المحلية إن تلك الاستثمارات الكبيرة فى محافظات الصعيد ساهمت فى دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة ، لافتًا إلى أن نسبة الفقر فى الريف تراجعت إلى حوالى 48 % وفى الريف بمحافظات الوجه البحرى وصلت إلى حوالى 24%.



