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منوعات

ترامب يحتفل بعيد الحانوكا اليهودي رغم تحذيرات كورونا.. فيديو

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:02 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أماني إبراهيم
على الرغم من تسجيل الولايات المتحدة لأعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتفالين بعيد الحانوكا اليهودي في البيت الأبيض ، متحديًا كل النصائح المتعلقة بالتعامل مع وباء كورونا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، حدثت التجمعات في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، وهو اليوم الذي توفي فيه 3053 شخص ، وفقًا لإحصاء من قبل مشروع رصد ومتابعة، ويعد هذا الرقم هو رقم قياسي يومي جديد في البلاد.

يظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي السيد ترامب في أحد الحفلات مع صوت شخص يسعل خلفه، مما يوضح تجاهل الرئيس باستمرار للنصائح الرسمية المتعلقة بكيفية التعامل مع جائحة كورونا.

وحضر أكثر من 100 شخص  في البيت الأبيض، كل من الأحداث التي أقيمت بمناسبة العيد اليهودي، وكان من بين الحاضرين رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، حيث تظهره الصور على وسائل التواصل الاجتماعي في الاحتفال بدون ارتداء قناع وجه (كمامة)، وكان يصافح الضيوف.

كانت حفلات عيد الحانوكا التي أقامها ترامب من بين 25 حدثًا داخليًا تم التخطيط لها في البيت الأبيض خلال موسم العطلات، وقد دافع سابقًا عن الفعاليات، قائلًا إن العديد من الضيوف ارتدوا أقنعة وأنه يعتقد أن هذا أمر جيد.

ويأتي هذا الاحتفال برغم إصابة ترامب بكورونا المستجد في أكتوبر الماضي بعد أن أمضى 3 أيام في المستشفى مصابًا بفيروس كورونا، كما أصيب العديد من كبار المساعدين والمسؤولين الجمهوريين بفيروس كورونا بعد أن استضاف الرئيس مناسبة في البيت الأبيض للإعلان عن ترشيحه للقاضي المحافظ إيمي كوني باريت للمحكمة العليا.
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