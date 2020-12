ترامب يحتفل بعيد الحانوكا اليهودي رغم تحذيرات كورونا.. فيديو

على الرغم من تسجيل الولايات المتحدة لأعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتفالين بعيد الحانوكا اليهودي في البيت الأبيض ، متحديًا كل النصائح المتعلقة بالتعامل مع وباء كورونا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، حدثت التجمعات في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، وهو اليوم الذي توفي فيه 3053 شخص ، وفقًا لإحصاء من قبل مشروع رصد ومتابعة، ويعد هذا الرقم هو رقم قياسي يومي جديد في البلاد.

