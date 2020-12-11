نفسي في معاش ومش هسيب بنتي.. تصريحات مؤثرة لبائع المناديل ..فيديو

بعدما ظهرا في عز البرد في الشارع يبيعان المناديل في الليل ، انتقل " صدى البلد" إلى قرية بنى أحمد إحدى القرى التابعة لمركز ببا بمحافظة بنى سويف، حيث يوجد العم أحمد وابنته ملك، بعد تداول صورتهما أمس فى ميدان الشهداء بالمحافظة، ولاقت الصورة ردود أفعال واسعة من رواد السوشيال ميديا.
وقال العم" أحمد" : إنه يرغب فى توفير مسكن يعيش فيه مع ابنته لانه ليس لديه سكن، ومعاش يعيش منه لكي يسند عليه وينفق منه، وأنه لن يتوقف عن العمل حال توفير فرصة عمل مناسبة لظروفه الصحية.
وتابع قائلا:" نفسي في معاش او دكان اكل منه عيش واستحالة حد ياخد بنتي مني".
وأوضح : "أنا من قرية منيل موسي، وكنت بسافر الدول العربية 6 سنوات فى العراق، وفى ليبيا وتزوج من والدة "ملك" كانت أصغر مني سنا وكتبت المنزل باسمها، ولو عرفت أنى فى المنزل تطردنى منه".
وأضاف: "كنت اصطحب ابنتي "ملك" للعمل معي فى محطات مصر، وحاليا أقيم عند محطة الكهرباء أو محطة القطار، برفقتها، ولو روحت المنزل زوجتى تطردنى ومنذ عامين رفعت عليا قضية خلع وقالت لى أنت زي أبويا، وعلى هذا الحال يومين على محطة القطار وأعود للمنزل، ومحتاج معاش وفرصة عمل مناسبة لسنى، وعندي عزة نفس وكنت مبسوط زمان، حتى فى بيع للمناديل لن أقول لأحد أشتري، الناس هي التى تشتري مني وتكرمني، وأنه لن يتخلى عن ملك لكونها حياته لكن باقى أطفاله مع زوجته، وأن طفلته تساعده وهذا يؤثر على ذهابها للمدرسة بانتظام".