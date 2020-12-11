نفسي في معاش ومش هسيب بنتي.. تصريحات مؤثرة لبائع المناديل ..فيديو

بعدما ظهرا في عز البرد في الشارع يبيعان المناديل في الليل ، انتقل " صدى البلد" إلى قرية بنى أحمد إحدى القرى التابعة لمركز ببا بمحافظة بنى سويف، حيث يوجد العم أحمد وابنته ملك، بعد تداول صورتهما أمس فى ميدان الشهداء بالمحافظة، ولاقت الصورة ردود أفعال واسعة من رواد السوشيال ميديا.





وقال العم" أحمد" : إنه يرغب فى توفير مسكن يعيش فيه مع ابنته لانه ليس لديه سكن، ومعاش يعيش منه لكي يسند عليه وينفق منه، وأنه لن يتوقف عن العمل حال توفير فرصة عمل مناسبة لظروفه الصحية.





وتابع قائلا:" نفسي في معاش او دكان اكل منه عيش واستحالة حد ياخد بنتي مني".



