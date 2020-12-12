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أخبار البلد

سيامة شمامسة جدد.. الأنبا أغاثون يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة الآباء الرسل

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:13 ص
نيافة الأنبا أغاثون
نيافة الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوه
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سامح سلام
ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوه صلاة القداس الإلهي بكنيسة الأباء الرسل بمنطقة صعايدة الكوم الاخضر.
 
وخلال صلوات القداس الإلهي قام نيافة الأنبا أغاثون بسيامة اثنين من الشمامسة برتبة دياكون وهما، الشماس الإكليريكي عادل بإسم يواقيم، والشماس الاكليريكي مينا فتحي باسم مرقس. 

كما قام أسقف مغاغة والعدوة بترقية الشماس رأفت والشماس كيرلس إلى إلي رتبة الابيدياكون، الأول باسم رويس والثاني باسم كيرلس، كذلك تمت سيامة 25 شماسا في رتبة ابصالتيس، بحضور القمص عزرا وكيل عام المطرانية، والقس مرقص والقس لوقا كهنة الكنيسة ذاتها. 

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كان  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم خالص العزاء للآباء كهنة كنيسة القديس مارمرقس بتورنتو في نياحة الأب الشيخ القمص مرقس مرقس إلياس، ويلتمس عزاءًا لأسرته ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا في شيخوخة صالحة الأب المبارك والشيخ الجليل القمص مرقس إلياس كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بتورنتو بكندا، وأول كاهن يسام لقارة أمريكا الشمالية، عن عمر تجاوز الـ ٩١ سنة قضى منها أكثر من ٥٦ سنة في الخدمة الكهنوتية.

ولد الأب الراحل بمدينة سوهاج يوم ٢١ أغسطس ١٩٢٩ وحمل اسم وجدى إلياس قبل الكهنوت، وخدم بها في شبابه المبكر في خدمة مدارس الأحد بجمعية الطلبة والشبان الأرثوذكس التي شارك في تأسيسها، وحصل على ماجيستر في اللاهوت من الكلية الإكليريكية، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

ودعاه المتنيح القديس البابا كيرلس السادس للسيامة الكهنوتية، وسامه كاهنًا عامًا للخدمة بأمريكا الشمالية عام ١٩٦٤، وبدأ خدمته هناك بإنشاء مراكز للخدمة كانت أولاها في تورنتو تلاها مركز خدمة آخر في مونتريال ثم لوس أنجلوس وبعده في نيويورك. واجه صعوبات 
عديدة في بداية خدمته، واستطاع أن يتغلب عليها بمعونة إلهية وبشخصيته التي تميزت بالجلد والتأني والمثابرة.

وأسس الأب الراحل كنيسة القديس مارمرقس الرسول بتورنتو كأول كنيسة قبطية في كندا، وكرمه قداسة البابا تواضروس بها، خلال زيارته لكندا عام ٢٠١٤ بمناسبة اليوبيل الذهبي لسيامته.

وأقيمت بدير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط  صلوات عشية مثلث الرحمات المتنيح الأنبا مينا آفا مينا أسقف ورئيس الدير السابق.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الصلوات تضمنت وضع الحنوط على المقبرة الرخامية التي تحوي جسده.

شارك في الصلوات إلى جانب أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا كيرلس آفا مينا، أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا أكليمندس الأسقف العام لقطاع كنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى القوي بطريق العلمين ومار بقطر بالخطاطبة.

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