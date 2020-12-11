عقبال كل سنة.. عمرو السولية يحتفل بالتتويج بالثلاثية مع ابنته ليلى

شارك عمرو السولية نجم النادي الاهلي متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة له مع ابنته ليلي برفقة الألقاب الثلاثة التي حققها الفريق الموسم الحالي، "الدوري الممتاز، وكأس مصر، وبطولة دوري أبطال إفريقيا".
وعلق عمرو السولية علي الصورة : "وش السعد عليا .. عقبال كل سنة" ونالت إعجاب متابعيها.
يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
ويحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه من اللاعب الجديد الذي سيتم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل إخطار لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بقراره النهائي.
ويفاضل موسيماني بين العديد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب تحسبًا لاستمرار فشل التعاقد مع أوجستين سيرينو في ظل رفض صن داونز التخلي عن اللاعب ، كما أنه حال مشاركته مع الفريق الجنوب أفريقي في النسخة الجديدة لدوري الأبطال الأفريقي سيبعده عن الحسابات الحمراء حتى يونيو المقبل.
وبدأت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي في التخطيط لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة من الآن، وهناك جلسات تتم بهدف إنهاء ملف الصفقات مبكرًا خاصة أن هناك اتفاقا بعدم التعاقد إلا مع لاعب واحد أو اثنين على أقصى تقدير مع إعادة قيد محمد محمود ومحمود متولي والذي تم رفع اسمهما من القائمة لعدم اكتمال شفائهما.