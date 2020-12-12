وست هام يفوز على ليدز في البريميرليج .. وأوساسونا يخسر من بلد الوليد في الدوري الإسباني

فاز فريق وست هام يونايتد علي نظيره ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف في افتتاح منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





افتتح ماتيوز كيليش التسجيل لليدز في الدقيقة السادسة من ضربة جزاء.





وعادل توماس سوتشيك النتيجة لوست هام في الدقيقة ٢٥.





وأحرز أوجوبونا الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة ٨٠ من ضربة رأسية متقنة ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة.





وبتلك النتيجة ارتفع رصيد وست هام للنقطة ٢٠ في المركز الخامس فيما توقف رصيد ليدز عند ١٤ نقطة في المركز الرابع عشر.





وفي الدوري الإسباني فاز بلد الوليد علي اوساسونا بنتيجة ٣-٢ في الجولة الثالثة عشر.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بلد الوليد للنقطة ١٣ في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد أوساسونا للنقطة ١١ في المركز التاسع عشر.