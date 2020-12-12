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فن

بالورود والبلالين الحمراء.. هكذا احتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد أحمد العوضي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها زوجها احمد العوضي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 

و شاركت جمهوها صور ورسائل رومانسية  تجمعهم ، كما زينت المنزل بالورود  والبالونات الحمراء وعلقت قائلة: Happy birthday my love .

وجاء رد احمد العوضي : Thanks my love  ، Love u

تستعد شركة سينرجي للإنتهاء من تفاصيل تصوير أحداث مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.

العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وقررت الشركة المنتجة بدء تصويره منتصف شهر ديسمبر المقبل على اقصى تقدير.

وتستمر الشركة في انهاء باقى تعاقدات الشخصيات المساعدة تمهيدا لبدء خلال 20 يوما.

ياسمين عبد العزيز قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه" ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل  من كريم فهمى، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر.

وقدم أحمد العوضى شخصية الارهابى هشام عشماوى في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة، وشارك في بطولته عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد امام، محمد رجب، صلاح عبد الله، حازم سمير، عمرو سعد، اسر ياسين.


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