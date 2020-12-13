اليونان تلقي القبض على جاسوسين يعملان لصالح تركيا

اعتقلت السلطات اليونانية، أمس السبت، شخصين في رودس بتهمة التجسس لصالح تركيا.





وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أنه فقا لتقارير محلية، كان أحد المعتقلين يعمل في عبارة تسافر بين جزيرة رودس وكاستيلوريزو، وهي جزيرة يونانية أخرى على بعد 40 كم.





وتقع كاستيلوريزو ​​أيضًا على بعد حوالي كيلومترين من البر الرئيسي التركي وتعتبر منطقة متنازع عليها، تقوم تركيا بعمليات بحرية في ذلك الجزء من البحر الأبيض المتوسط ​​منذ يوليو، بهدف فرض سيطرة تركية على تلك المياه.





وتقول تركيا إنها تقوم فقط بمسح زلزالي، لكن أنقرة تطالب بشكل متزايد بجزء كبير من البحر الأبيض المتوسط ​​- وتدعي أنها' جزء من الوطن الأزرق لتركيا.





ويُشتبه في أن الرجل الذي تم القبض عليه كان ينقل معلومات استخباراتية عن العمليات البحرية إلى الرجل الثاني الذي كان يعمل في القنصلية التركية في رودس.





ويشار إلى أنه بعد وقف العمليات البحرية، استأنفت تركيا عملياتها علنا في نوفمبر الماضي.



