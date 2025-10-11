انتخابات النواب2025 .. هل يحظر القانون الحصول على تبرعات من كيانات أو أشخاص أجنبية خلال الدعاية الانتخابية؟

تضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية، عدة آليات و ضوابط لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية، وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.



في هذا الصدد، نص القانون على أنه يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام التوجيهه لإبداء الرأى علي نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من شخص اعتباري مصري أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، کیان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.



كما حظر القانون استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية، حيث نصت المادة 24 من القانون على أن يحظر علي شاغلي المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب، أو الاستفتاء، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.



مواعيد المرحلة الأولى والثانية لانتخابات النواب 2025 بالداخل والخارج



تجدر الاشارة إلى أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي الجدول الزمني الخاص بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

ويبدأ التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بينما تجرى الانتخابات في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.

ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 نوفمبر.



أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مواعيد جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، موضحا أن إجراء الإعادة لانتخابات النواب المرحلة الأولى للخارج 1و2 ديسمبر ويومي 3و4 للداخل.

وأكد أن إجراء الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب يومي 15 و16 ديسمبر للخارج ويومي 17 و18 للداخل.

ويتم تلقى طلبات الترشح من 8 أكتوبر حتى 15 أكتوبر.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم كشف المترشحين ورموزهم من يوم 16 أكتوبر حتى 18 أكتوبر، مضيفا أن الفصل في الطعن سيكون من 19 أكتوبر وحتى 21 من نفس الشهر ، وأن أخر موعد للتنازل يوم 25 أكتوبر.

وأشار القاضى حازم بدوى أن بدء الدعاية من 23 أكتوبر حتى 20 نوفمبر.