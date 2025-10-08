محكمة الإسماعيلية تستقبل طلبات الترشح لانتخابات البرلمان

فتحت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة والمستشار وائل أبو شادي، اليوم الأربعاء، أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب عام 2025، وسط تشديدات أمنية في محيط المحكمة، إضافة إلى استعدادات مكثفة لتسهيل الإجراءات للمترشحين، ووسط حضور عدد من الراغبين في الترشح.

وقامت لجنة تلقي طلبات الترشح بالفحص المبدئي للمستندات وفقا للضوابط المعنية بذلك.



وتستمر اللجنة في تلقي الطلبات لمدة ثمانية أيام متتالية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، على أن يتم استقبال المرشحين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في الثانية ظهرًا.

وشهد اليوم الأول من فتح باب الترشح إقبالًا محدودًا، حيث تقدم حتى الآن 9 مرشحين بأوراقهم لخوض المنافسة على مقاعد مجلس النواب في دوائر المحافظة الثلاث. في الدائرة الأولى بالإسماعيلية تقدم كل من موسى خالد عن حزب مستقبل وطن ، ومحمد شيحة عن حزب حماه وطن ، وحسين عبد ربه مستقل ، ونظير عبد النعيم مصطفى مستقل ، ومحمد عبد الرحيم خلف مستقل . بينما شهدت الدائرة الثانية تقدم المرشحين محمد السيد طلبة عن حزب الجبهه الوطنية ، وأحمد ماهر محمد مستقل . وفي الدائرة الثالثة تقدم كل من سامي محمد علي سليم عن حزب مستقبل وطن، وسيد محمد عبد الجليل عن حزب مستقبل وطن .