قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محكمة الإسماعيلية تستقبل طلبات الترشح لانتخابات البرلمان

خلال استقبال طلبات المرشحين
خلال استقبال طلبات المرشحين
الإسماعيلية انجي هيبة

فتحت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة والمستشار وائل أبو شادي،  اليوم الأربعاء، أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب عام 2025، وسط تشديدات أمنية في محيط المحكمة، إضافة إلى استعدادات مكثفة لتسهيل الإجراءات للمترشحين، ووسط حضور عدد من الراغبين في الترشح.

وقامت لجنة تلقي طلبات الترشح  بالفحص المبدئي للمستندات وفقا للضوابط المعنية بذلك.


وتستمر اللجنة في تلقي الطلبات لمدة ثمانية أيام متتالية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، على أن يتم استقبال المرشحين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في الثانية ظهرًا.

وشهد اليوم الأول من فتح باب الترشح إقبالًا محدودًا، حيث تقدم حتى الآن 9 مرشحين بأوراقهم لخوض المنافسة على مقاعد مجلس النواب في دوائر المحافظة الثلاث. في الدائرة الأولى بالإسماعيلية تقدم كل من موسى خالد عن حزب مستقبل وطن ، ومحمد شيحة عن حزب حماه وطن ، وحسين عبد ربه مستقل ، ونظير عبد النعيم مصطفى مستقل ، ومحمد عبد الرحيم خلف مستقل . بينما شهدت الدائرة الثانية تقدم المرشحين محمد السيد طلبة عن حزب الجبهه الوطنية ، وأحمد ماهر محمد مستقل . وفي الدائرة الثالثة تقدم كل من سامي محمد علي سليم عن حزب مستقبل وطن، وسيد محمد عبد الجليل عن حزب مستقبل وطن .

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

أجهزة رمد بمليون جنيه هدية لأهالي الغربية احتفالا بالعيد القومي الـ227

محكمة

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

حملة مرورية

حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفين بالقليوبية

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد