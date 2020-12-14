بطرق مختلفة ومذاق متميز.. طريقة عمل المعمول

بطرق سهلة وسريعه يمكنك تجهيز المعمول بمذاق لا يقاوم إليك طرق مختلفة لتجهيز المعمول لأمهر الشيفات:

للشيف أميرة شنب



مقادير معمول

3 كوب دقيق

سميد

1 كوب دقيق ابيض

نصف كوب سكر ابيض

3 ملعقة لبن بودرة محلب مطحون أو ملعقة ريحة كحك

ملح

400 جرام زبدة سائلة أو كوب

ونصف سمن

نصف ملعقة خميرة في قليل من الماء الدافئ

نصف ملعقة سكر

3 ملعقة ماء زهر ماء حسب الرغبة

تمر مفروم

زبدة

قرفة

طريقة تحضير معمول:

* يخلط السميد مع السكر واللبن وريحة كحك ورشة الملح والزبدة.

* ويترك ليرتاح لمدة 24 ساعة.

* تذوب الخميرة في الماء والسكر.

* ثم تضاف للعجينة وماء الورد ويقلب ثم يترك ليختمر قليلا.

* ثم يضاف الدقيق الأبيض

* تسخن الزبدة وتضاف القرفة والتمر.

* توضع العجينة في قالب المعمول وتحشى بحشوة التمر أقراص المعمول.

* تدخل الفرن 220 لمدة 10 دقائق وتزين بسكر بودرة.

المعمول للشيف نحلاء الشرشابى







مكونات المعمول

٥٠٠ جرام دقيق

١٢٥ جرام سمنه

١٢٥ جرام زبده

٥٠ جرام سكر بودر

٥٠ جرام سميد سيمولينا

١٠ جرام بيكينج بودر

٢ جرام فانيليا

بيضه

٥٠ مللى لبن

الحشو

ملبن

عجوه

طريقه عمل المعمول/

في العجان الكهربائي أولا يتم وضع الدقيق مع السكر البودر مع البيكينج بودر مع الدقيق السيمولينا و نضربهم لمده دقيقتان حتى تتجانس المكونات.





ثم نضع الزبدة مع السمنة و نضربهم على السرعة المتوسطة ثم نضع البيضة مع الفانيليا وأخيرا نضع اللبن مع باقى المقادير حتى تتجانس و تكون عجينه ناعمة.





ثم تترك حتى ترتاح لمده ١٠ دقائق.





ثم نشكلها بقطعات المعمول الخشب وتحشى حسب الرغبة بالملبن او العجوه و توضع فى فرن ساخن على درجه حراره ١٨٠ لمده ٢٥ دقيقة.



