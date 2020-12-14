ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميا

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فوائد تناول الموز يوميا.





تعرف على فوائد الموز..

1- الموز أفضل مصادر فيتامين ب 6

يمتص جسمك فيتامين ب 6 من الموز بسهولة ويمكن أن توفر موزة متوسطة الحجم حوالي ربع احتياجاتك اليومية من فيتامين ب 6.

ويساعد فيتامين ب 6 جسمك على: إنتاج خلايا الدم الحمراء، تنظيف الكبد والكلي، والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، كما أنه مفيد للنساء الحوامل لأنه يساعد في تلبية احتياجات نمو أطفالهن.

2-الموز من أهم مصادر فيتامين سي

الموزة متوسطة الحجم توفر حوالي 10٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين الذي يساعد على: حماية جسمك من تلف الخلايا والأنسجة، يجعل امتصاص جسمك للحديد أفضل، ينتج جسمك الكولاجين وهو البروتين الذي يربط بشرتك وعظامك وجسمك معًا، ويدعم صحة الدماغ من خلال إنتاج هرمون السيروتونين، وهو هرمون يؤثر على دورة نومنا، والحالات المزاجية.

3. الموز غني بالمنجنيز

توفر موزة واحدة متوسطة الحجم حوالي 13٪ من احتياجاتك اليومية من المنجنيز، ويساعد المنجنيز جسمك على إنتاج الكولاجين ويحمي بشرتك والخلايا الأخرى من أضرار الجذور الحرة.

4. غني بالبوتاسيوم المفيد لصحة القلب وضغط الدم

توفر ثمرة موز متوسطة الحجم حوالي 320-400 مجم من البوتاسيوم، والتي تلبي حوالي 10٪ من احتياجاتك اليومية من البوتاسيوم.

ويساعد البوتاسيوم جسمك في الحفاظ على صحة القلب، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموز على نسبة منخفضة من الصوديوم، ويساعد مزيج الصوديوم المنخفض والبوتاسيوم المرتفع على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

5. يساعد الموز على الهضم

توفر الموزة المتوسطة حوالي 10-12٪ من احتياجاتك اليومية من الألياف، ويوصي مجلس تعزيز الصحة في سنغافورة بتناول الألياف الغذائية اليومية 20 جرامًا للنساء و26 جرامًا للرجال.