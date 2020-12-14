السجن سنة لصاحب شركة أسمدة بالسخنة تسبب فى قتل مهندس

قضت محكمة جنح عتاقة بمحافظة السويس بالسجن سنة مع الشغل على المتهم "م ن" سوري الجنسية رئيس مجلس إدارة شركة "ف غ" للأسمدة بالعين السخنة بالسجن عام مع الشغل وكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لاتهامه بالتسبب في قتل خطأ مهندس بالشركة.





وترجع أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر العام الماضي عندما توفي المهندس سيد سعيد عبد الهادي 25 سنة داخل ماكينة الشركة التي ابتلعته أثناء عمله عليها وقيدت القضية رقم 672 لسنة 2020 وكانت شغلت الواقعة الرأي العام بالسويس حينها.





وقال أحمد مهران محام أسرة الضحية المهندس الشاب إنه دفع بمسؤولية المتهم صاحب الشركة فيما أسند إليه من اتهام من قبل النيابة العامة لعدم قيامه بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية للعمال وعدم إنشائه لجهاز سلامه وصحه مهنية بالمصنع وعدم تأمين الماكينات التي يعمل عليها العاملين بالشركة من أجل توفير الحماية لهم.





وأضاف أن المحكمة اتهمت صاحب العمل بالقتل الخطأ بتسبب في وفاة المهندس سيد سعيد نتيجة عدم قيام المتهم بتأمين بيئة العمل واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية بما فيها الماكينات.



