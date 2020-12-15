على مسرح الزمالك.. زينب غريب: سعيدة بعضوية لجنة تحكيم اكتشاف المواهب

نشرت الفنانة الشابة زينب غريب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت زينب غريب على الصورة: "انبسطت جدا إني كنت عضو لجنة تحكيم في we got talent لجامعة newgiza ..علي مسرح الزمالك".

وأضافت: "الحقيقة انا اتعلمت منهم أكثر مما يتخيلوا وشوفت مواهب جديدة بتحاول تثبت نفسها بالرغم من خوفها ...يا رب اكون جزء صغير يديهم امل ودفعة لقدام".

وتحدثت سابقا الممثلة زينب غريب عن بداية مشوارها الفني وكيف تغلبت على الصعوبات التي واجهتها لخوض تجربة التمثيل، قائلة: "أول فرصة كانت فى مسلسل سجن النسا بتقديم شخصية نجوى، وكانت شخصية شعبية ومدمنة مخدرات"، موضحة أن هذا الدور أدي إلى حدوث جدال بينها وبين عائلتها.

وأضافت زينب غريب خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي": "قررت أحلق شعرى علشان أخلى بابا يوافق أنى أمثل"، لكنها دعت كل من فى سنها ألا يفعلوا ذلك، متابعة:" كانت حالة ضعف منى أنى أحلق شعرى علشان أخليهم يوافقوا، وبابا وافق أنى أمثل علشان لقى حالتى النفسية مش كويسة".

يذكر ان زينب غريب أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت زينب": أنا إيجابي كورونا، أى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة أتمنى الناس كلها تكون بخير".

وسبق أن أثارت زينب غريب حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتها المختلفة خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، حيث ارتدت زينب فى حفل الافتتاح فستانا ارجوانيا غير تقليدى، وفى اليوم التالى ارتدت جاكيت أسود، وبنطلون بنفسجي، وتزينت بحقيبة من الجلد الأسود.

وتحدثت زينب غريب عن علاقتها بالمخرجة كاملة أبو ذكرى، مخرجة مسلسل بـ 100 وش، قائلة: "علاقتى مع كاملة أبو ذكرى علاقة خاصة، وهي على الصعيد الإنسانى تلقائية جدا وتعلمك تطلعى تفاصيل عن الدور".

وأشارت الممثلة إلى أنها صاحبة الإفيه الخاص بشخصيتها في المسلسل "ازيك يا عسلية" والموجه للفنان آسر ياسين، مضيفة:" لقيتنى مرة بقوله قبل ما نصور ازيك يا عسلية فسكت، وبعدين واحنا فى المشهد حطيت إيدى على الباب وقولتها وبعدين اتصدم.