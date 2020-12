جحيم العائلة المالكة يصيب الأميرة ديانا بالمرض بعد خطبتها على تشارلز

ادعت الأميرة ديانا أنه "لم يساعدها أحد على الإطلاق" في الفترة التي سبقت طلاقها من الأمير تشارلز ، وهي أكثر الفترات اضطرابًا في حياة ملكة القلوب.





جاء الخلاف الضخم لديانا مع العائلة المالكة بعد مقابلتها مع مراسل بي بي سي مارتن بشير قبل 25 عامًا، والذي كان يتابعه حوالي 23 مليون شخص، حيث تحدثت ديانا علنًا عن التفاصيل الحميمة لعلاقتها مع الأمير تشارلز، فكانت تلك المقابلة القشة الأخيرة لقسم تلك الزيجة.





وانفصلت الأميرة ديانا عن الامير تشارلز عام 1996 بأوامر من الملكة إليزابيث الثانية، وبعد مجرد من عام واحد توفيت "ديانا" في حادث سيارة مأساوي، بحسب ما نشرت صجيفة"ديلي إكسبريس " ابريطانية.





وظل الجدل حول الثنائي قائمًا منذ ذلك الحين، ليتفاقم في عام 2017 بعد أن بثت القناة الرابعة فيلم وثائقي باسم 'Diana: In Her Own Words'، وكان يقدم خلاله سلسلة من المحادثات المسجلة مع مدربها الصوتي ، كشفت ديانا عن استيائها من معاملتها على يد العائلة المالكة.





وقالت "ديانا" أنها تُركت لأجهزتها الخاصة ، ولم يساعدها أحد على الإطلاق خلال أصعب الفترات في حياتها، كما أشارت في حديثها عن دخولها وسط دائرة الشهرة والملكية، فقالت: "تعلمت أن أكون عضو ملكي في أسبوع واحد.. دون أن يساعدني أحد على الإطلاق".





واضافت "ديانا" :"سينتقدونك فقط، لكنهم لن يقولوا: أحسنت"، كانت الأميرة ، في ذلك الوقت ، قد تحدثت بصراحة عن الشره المرضي الذي تعاني منه ، سواء في الأشرطة التي أرسلتها إلى أندرو مورتون عندما كان يكتب كتابه عام 1992 "ديانا: قصتها الحقيقية" ، وخلال مقابلتها عام 1995 مع بانوراما.