دراسة تكشف عن أعراض جديدة لـ فيروس كورونا في الموجة الثانية

كشفت دراسة جديدة عن أعراض فيروس كورونا الجديدة في الموجة الثانية، حيث يمكن أن يظهر التهاب الملتحمة أيضًا كأول علامة على الإصابة بـ "كوفيد 19"، ولكن يمكن أيضًا أن يتطور تدريجيًا نتيجة لهذا المرض.
مع زيادة عدد المصابين بـ فيروس كورونا، يلاحظ الأطباء بشكل متزايد أعراضًا جديدة تشير إلى إصابة المريض، لذلك اتضح أن هذا المرض المعدي يصاحبه التهاب الملتحمة واضطرابات أخرى في العين.
وقالت الدكتورة ديجانا ريشيميتش، نائبة مدير عيادة العيون في المركز السريري بصربيا، إن أعراض فيروس كورونا على العين ليست متكررة، ولكن عند حدوثها، يمكن أن تكون خطيرة للغاية.
ووفقا لموقع "novosti"، لم يُعرف بعد بشكل كافٍ ما هي التغييرات التي يمكن أن تسببها هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا في العين، حتى الآن، لوحظ أن السارس CoV-2 يؤدي غالبًا إلى التهاب الملتحمة الفيروسي، والذي يحدث غالبًا في وقت مبكر ، في بداية المرض ويتجلى في الاحمرار والتمزق والشعور بوجود جسم غريب في العين.
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وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن أن يكون التهاب ملتحمة العين هو العلامة الأولى للعدوى، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في وقت متأخر، فقط في اليوم الثالث عشر من المرض، تشمل أعراض العين الأخرى التي تحدث عند الأشخاص المصابين بعدوى كورونا جفاف العين وزيادة الحساسية للضوء والدموع وتشوش الرؤية وتورم الجفون وزيادة الإفراز.
قائمة الأعراض التي يمكن أن يسببها كوفيد 19، عندما يتعلق الأمر بالعيون، طويلة جدًا، على الرغم من ندرة حدوث اضطرابات أعصاب العيون مثل الصور المزدوجة وشلل عضلات العين وحركات العين اللاإرادية، لكن يمكن أن يؤدي kovid 19، بسبب الاستجابة الالتهابية القوية للكائن الحي وتجلط الدم، إلى أمراض الأوعية الدموية في العين، وهكذا لوحظ ظهور نزيف على قاع العين، وكذلك التهاب الأوعية الدموية للعين وانصمام خثاري في الأوعية الدموية في شبكية العين.
ويعتبر SARS-KoV-2 جزءًا من عائلة فيروس كورونا ويمكن أن يؤثر على تغيير مستقبلات ACE2 في جسم الإنسان، بالإضافة إلى الرئتين والقلب والكلى والأنسجة المعوية، فإن هذه المستقبلات موجودة أيضًا في أنسجة العين، يسمح وجود ACE2 في القرنية لفيروس كورونا بالمرور عبر سطح العين والانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم، إما عن طريق الدم أو الجهاز العصبي. يمثل وجود أعراض العين وإمكانية نقل عدوى كوفيد 19 من خلال القطرات خطرًا على كل من المرضى والطاقم الطبي، لذلك من المهم جدًا اتخاذ تدابير وقائية لحماية العين الفردية والتعرف المبكر على أعراض العين لدى المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالمرض.