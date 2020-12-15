دراسة تكشف عن أعراض جديدة لـ فيروس كورونا في الموجة الثانية

وقالت الدكتورة ديجانا ريشيميتش، نائبة مدير عيادة العيون في المركز السريري بصربيا، إن أعراض فيروس كورونا على العين ليست متكررة، ولكن عند حدوثها، يمكن أن تكون خطيرة للغاية.

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن أن يكون التهاب ملتحمة العين هو العلامة الأولى للعدوى، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في وقت متأخر، فقط في اليوم الثالث عشر من المرض، تشمل أعراض العين الأخرى التي تحدث عند الأشخاص المصابين بعدوى كورونا جفاف العين وزيادة الحساسية للضوء والدموع وتشوش الرؤية وتورم الجفون وزيادة الإفراز.

قائمة الأعراض التي يمكن أن يسببها كوفيد 19، عندما يتعلق الأمر بالعيون، طويلة جدًا، على الرغم من ندرة حدوث اضطرابات أعصاب العيون مثل الصور المزدوجة وشلل عضلات العين وحركات العين اللاإرادية، لكن يمكن أن يؤدي kovid 19، بسبب الاستجابة الالتهابية القوية للكائن الحي وتجلط الدم، إلى أمراض الأوعية الدموية في العين، وهكذا لوحظ ظهور نزيف على قاع العين، وكذلك التهاب الأوعية الدموية للعين وانصمام خثاري في الأوعية الدموية في شبكية العين.