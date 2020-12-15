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حوادث

بزعم توظيف أموالهم.. الأمن يضبط نصابا بالدقهلية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:56 م
الامن يضبط نصاب بالدقهلية
الامن يضبط نصاب بالدقهلية
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص لقيامه بالنصب على آخرين بزعم توظيف أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية) بتلقى مبالغ مالية منه بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة البلاغ وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المزارع السمكية مقابل أرباح مجزية بالمخالفة للقـانــون ، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على (مبالغ ماليه) من الشاكى مقابل حصوله على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه تــــوقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.  

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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