بعد فوز بايدن.. الرئيس الإيراني: سعيدون برحيل ترامب الإرهابي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه ليس سعيدًا بانتخاب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.









ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، قال روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء: "لسنا فرحين بمجيء بايدن لكننا فرحين برحيل الإرهابي ترامب".









وأضاف: "عندما تفاوضنا على الاتفاق النووي كان هناك سبعة سيوف على رقابنا وهي قرارات مجلس الأمن الدولي السبعة"، وتابع: "نحن في الاتفاق النووي أثبتنا أننا أكثر الدول في العالم التزاما بتعهداتنا"​​​.









ولفت الرئيس الإيراني إلى أن أمريكا باتت وحيدة وجميع دول العالم تدين تصرفاتها وتطالبها بالعودة إلى الاتفاق النووي.









وأضاف روحاني: "إذا أراد بايدن الطريق الصحيح فالطريق مفتوح وإذا أراد الطرق الخطأ فالطريق أيضا مفتوح".









وتابع الرئيس الإيراني: "إذا عادت 5+1 إلى كل تعهداتها في الاتفاق النووي فإين إيران مستعدة في نفس اللحظة للعودة إلى التزاماتها".









وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أكد في وقت سابق التزامه بموقفه من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، إلا أن أعرب عن رفضه أن تمتلك طهران أي قنبلة نووية.