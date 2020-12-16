لـ سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بجميع مدارس ومعاهد الشرقية.. غدا

وأوضح محافظ الشرقية ان هذا القرار جاء حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين وعدم تعرضهم لأى أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.





وأكد المحافظ على استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع المراكز والمدن والأحياء وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفه العمليات الرئيسيه بديوان عام المحافظة لمتابعة ومواجهة أي آثار قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية والتعامل معها فورا لحين إنتهاء موجه الطقس السيء والتي قد اعلنت عنها هيئه الأرصاد الجويه وعودة الحياة لطبيعتها.