ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"حياة كريمة": رفعنا كفاءة 16 ألف منزل مجانا للأسر الأولى بالرعاية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:24 ص
لدكتور خالد عبد الفتاح،
لدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة، إن العام الأول من مبادرة حياة كريمة تم العمل على مستوى 11 محافظة تجمع فيها 143 قرية، أغلبها في محافظات الوجه القبلي.

وأضاف "عبد الفتاح" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، هدفها تحسين مستوى نوعية الحياة في المناطق والتجمعات الريفية الأكثر احتياجا.

وتابع أنه يجري تنفيذ مجموعة كبيرة من التدخلات في عدد كبير من الوزارات والأجهزة الحكومية، لافتا إلى أنه من ضمن تلك المجموعات مجموعة متخصصة في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المتوفرة على مستوى القرية.

وأوضح مدير المبادرة أنه يتم توفير طرق وإنارة ومياه صرف صحي وتعليم فى القرى، متابعا أن المجموعة الأخرى التي تلتزم بها المبادرة هو التركيز على الأسر الأولى بالرعاية داخل تلك القرى، والتي يتم تنفيذها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الشراكة مع عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكد أنه تم تأمين سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية، حيث أنه حتى الآن تم تقديم خدمات ما يزيد عن 16 ألف منزل، ما بين تركيب أسقف أو رفع كفاءته بالكامل وغيرها بشكل مجاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" بالتعاون بين التنمية المحلية و"حياة كريمة وصناع الخير".. توفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء

لتخفيف العبء عن الأسر.. تسليم الزي والأدوات المدرسية لـ 2000 طالب مجانا ببني سويف

التضامن فى أسبوع.. تطوير 165 فصلًا بـ51 حضانة.. تسليم 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول بالفيوم بتكلفة 2.1 مليون جنيه

حياة كريمة: تقديم خدمات كثيرة في 143 قرية بالمرحلة الأولى.. فيديو

استعدادا لفصل الشتاء.. عهد جديد من الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجا.. قافلة المليونية الإنسانية تصل أسوان.. ومواطنون يشيدون بمبادرات الرئيس السيسي

توزيع 2000 كرتونه مواد غذائية و8 آلاف حقيبة مجمدات بشمال سيناء

ترشيحاتنا

بالقلم والبرجل.. محاسب يبدع في رسم المانديلا ليكون الأول في مصر ..فيديو

القضاء العسكري اللبناني يقضي بسجن فضل شاكر 22 سنة لإدانته بالإرهاب

عملية بحث على جوجل كشفتها.. مربية بلا قلب تضرب طفلة حتى الموت

افتتاحية جريدة البيان: الإمارات ومصر يدًا بيد

دعاء جبر الخواطر.. فيه إشراق الروح وإصلاح الأمور

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

Advertisements

قرار جمهورى بالموافقة على قرض إضافى لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار

قرارات عاجلة لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا

رسائل صوتية تحرض طلاب أولى ثانوي على الإضراب عن الامتحانات التدريبية .. ووزير التعليم يرد

بعد الاعتراف بقصة حبهما.. تعرف على فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين

عقوبات فورية للمخالفين.. تعرف على قرارات الحكومة الجديدة لمنع انتشار كورونا

تبناه واعتبره ابناً له.. فرس نهر يعض مالكه حتى الموت ويدفنه بالماء

سعر الذهب اليوم الخميس 17-12-2020

أخبار الفن.. فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين.. فضل شاكر خلف القضبان.. شبيهة ياسمين صبرى

بعد الحكم عليه بالحبس 22 عاما.. فضل شاكر من الغناء إلى خلف القضبان واتهامه بالإرهاب

تحقيقات طفل المرور.. المتهم: متعلم السواقة وسني 11 سنة وأبويا عارف إني باخد العربية

تحرك عاجل من الحكومة السودانية ضد الاعتداءات الإثيوبية

أخبار الرياضة| سيراميكا كليوباترا: ميدو جابر يتواجد في غرفة خلع الملابس.. موسيماني يطمئن جماهير الأهلي.. وليفربول يحقق فوزا قاتلا على توتنهام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن

للتغلب على الملل.. كلب يدمر منزل مالكته بكل هدوء.. شاهد