"حياة كريمة": رفعنا كفاءة 16 ألف منزل مجانا للأسر الأولى بالرعاية

قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة، إن العام الأول من مبادرة حياة كريمة تم العمل على مستوى 11 محافظة تجمع فيها 143 قرية، أغلبها في محافظات الوجه القبلي.





وأضاف "عبد الفتاح" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، هدفها تحسين مستوى نوعية الحياة في المناطق والتجمعات الريفية الأكثر احتياجا.





وتابع أنه يجري تنفيذ مجموعة كبيرة من التدخلات في عدد كبير من الوزارات والأجهزة الحكومية، لافتا إلى أنه من ضمن تلك المجموعات مجموعة متخصصة في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المتوفرة على مستوى القرية.





وأوضح مدير المبادرة أنه يتم توفير طرق وإنارة ومياه صرف صحي وتعليم فى القرى، متابعا أن المجموعة الأخرى التي تلتزم بها المبادرة هو التركيز على الأسر الأولى بالرعاية داخل تلك القرى، والتي يتم تنفيذها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الشراكة مع عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية.



