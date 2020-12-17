أخصائية تغذية: تناول الخضراوات يحافظ على نضارة البشرة

قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائي التغذية العلاجية، إن البعض لا يتناول كثيرا من الخضار، وهذا من العادات الغذائية الخاطئة، مشيرة إلى ضرورة تناول الخضار خاصة طبقة السلطة، وتناول ألياف الأناسيليوم التي تعطي فوائد الخضار، وتزيد من الاحساس بالشبع، وتحافظ على نضارة البشرة.

وتابعت "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن التغلب على الاحساس بالجوع يكون بتناول كميات كبيرة جدًا من المياه على مدار اليوم، ومن الممكن إضافة الليمون أو النعناع لتغيير طعم المياه، مشيرة إلى أن من يريد تناول الكثير من الطعام، من الممكن أن يتناول الجزر والخضروات ، لأن هذه المواد لا تزيد الوزن.





وشددت على ضرورة أن يقوم أي شخص بشرب المياه بشكل مستمر، وتناول قشور الأناسليوم، لأنها تعطي الاحساس بالشبع إلى حد كبير، خلاف أنها مع الوقت تصغر حجم المعدة.