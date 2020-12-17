أحمد الشناوي: هدف بيراميدز الملغي أمام الزمالك فى الدوري تسلل

كشف أحمد الشناوي المحلل التحكيمي صحة الحالات التحكيمية في مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري.

الزمالك تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة المحلية.

وقال الشناوي عبر قناة "أون تايم سبورت": "في الهدف الملغي لبيراميدز التسلل موجود، جهاد جريشة حكم الفار عندما استخدم التقنية وجد أن الهدف غير صحيح وأخبر حكم الساحة، ولذلك لم يذهب الحكم لمشاهدة الكرة مرة أخرى في الفيديو".

وأضاف: "هدف مصطفى محمد صحيح وليس تسللا، ولا يوجد فيه أدنى شك".

وأضاف: "هدف مصطفى محمد صحيح وليس تسللا، ولا يوجد فيه أدنى شك".

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة بيراميدز والزمالك، بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري WE المصري والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.





تقدم لبيراميدز أحمد الشيخ في الدقيقة 67 بعد كرة عرضية رائعة من عبدالله السعيد، قبل أن يتعادل مصطفى محمد في الدقيقة 74، بعد عرضية متقنة من أوناجم لتسكن شباك شريف إكرامي.





ورفع الزمالك رصيده لـ4 نقاط، في المركز الثالث، بعد فوزه في الجولة الأولى على حساب المقاولون بهدفين، فيما حصد بيراميدز أول نقطة له هذا الموسم بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الاتحاد بهدفين لهدف، ليبقى في المركز الـ12.



