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مرأة

مش عارف تنام.. إليك طرق علاج الأرق بدون أدوية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
مش عارف تنام.. إليك
مش عارف تنام.. إليك طرق علاج الأرق بدون أدوية
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اسماء محمد
إصابتك بـا لأرق تعني أنك تعاني من مشاكل في النوم باستمرار، وفى أغلب الحالات تتحسن الحالة عن طريق تغيير عادات النوم.

إليك طرق علاج  الأرق بأساليب متعددة وذلك وفقا لموقع "HNS " .
علاج الأرق بدون طبيب:

تغيير عادات نومك.

اذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم - اذهب إلى الفراش عندما تشعر بالتعب فقط

استرخِ قبل النوم بساعة على الأقل ،على سبيل المثال  استحم أو اقرأ كتابًا

تأكد من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة : استخدم الستائر السميكة والستائر الواقية من الرصاص وقناع العين أو سدادات الأذن

ممارسة الرياضة بانتظام خلال اليوم

تأكد من أن المرتبة والوسائد والأغطية مريحة

لا تدخن أو تشرب الكحول أو الشاي أو القهوة قبل 6 ساعات على الأقل من النوم

لا تأكل وجبة دسمة في وقت متأخر من الليل

لا تنام ما لا يقل عن 4 ساعات قبل النوم

لا تشاهد التلفاز أو تستخدم الأجهزة قبل النوم مباشرة - فالضوء الساطع يجعلك أكثر يقظة

لا تأخذ قيلولة أثناء النهار

لا تقود عندما تشعر بالنعاس

لا تنام بعد ليلة نوم سيئة  والتزم بساعات نومك المعتادة بدلًا من ذلك

كيف يمكن للصيدلي أن يساعد في حالة الأرق
يمكنك الحصول على مساعدات للنوم من الصيدلية، لكن ذلك لن يقضي الأرق ويسبب العديد من الآثار الجانبية.

غالبًا ما تجعلك الوسائل المساعدة على النوم تشعر بالنعاس في اليوم التالي.

يجب ألا تقود سيارتك في اليوم التالي لأخذها.

نصيحة غير عاجلة: راجع الطبيب إذا:
تغيير عادات نومك لم ينجح
كنت تعاني من صعوبة في النوم لشهور
يؤثر الأرق على حياتك اليومية بطريقة تجعل من الصعب عليك مواجهته

علاج يصفه الطبيب:
سيحاول الطبيب العام معرفة سبب الأرق لديك حتى تحصل على العلاج المناسب.

ستُحال في بعض الأحيان إلى معالج للعلاج السلوكي المعرفي (CBT) .

يمكن أن يساعدك هذا في تغيير الأفكار والسلوكيات التي تمنعك من النوم.

نادرًا ما يصف الأطباء الآن الحبوب المنومة لعلاج الأرق. يمكن أن يكون للحبوب المنومة آثار جانبية خطيرة ويمكنك الاعتماد عليها.

توصف الحبوب المنومة فقط لبضعة أيام ، أو لأسابيع على الأكثر ، إذا:

أرقك سيء للغاية
العلاجات الأخرى لم تنجح
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