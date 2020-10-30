16 نصيحة لعلاج الأرق واضطرابات النوم .. أبرزها ممارسة هذه الرياضات.. و حيل تساعد على التخلص من القلق

- استلق في السرير فى مواعيد منتظمة كل يوم

- اكتب مايقلقك فى اجندة لتصفية الذهن





تعد مشاكل النوم والتي أبرزها الأرق والقلق قبل النوم وعدم القدرة على النوم بسرعة من أكثر الاضطرابات الشائعة بين مختلف وقد تستمر مع البعض فترة طويلة مما يؤثر على صحة الجسم ويمكن علاج هذه المشكلات بإجراء بعض التغييرات البسيط في نمط الحياة هذا مانستعرضه في هذا التقرير وفقا لما ذكره موقع " NHS " .

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حافظ على ساعات نوم منتظمة

الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم سيبرمج جسمك على النوم بشكل أفضل. اختر وقتًا يحتمل أن تشعر فيه بالتعب والنعاس.

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اخلق بيئة نوم مريحة

يجب أن تكون غرفة نومك مكانًا هادئًا للراحة والنوم. يجب التحكم في درجة الحرارة والإضاءة والضوضاء حتى تساعدك بيئة غرفة نومك على النوم والبقاء.

إذا كان لديك حيوان أليف ففكر في نقله وقت النوم إلى مكان آخر إذا كان غالبًا ما يزعجك في الليل.



تأكد من أن سريرك مريح

اختيار نوع المرتبة مهم حيث من الصعب الحصول على نوم مريح على مرتبة شديدة النعومة أو شديدة الصلابة ، أو سرير صغير جدًا أو قديم.

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد التمارين المعتدلة على أساس منتظم ، مثل السباحة أو المشي ، في تخفيف بعض التوتر المتراكم على مدار اليوم. لكن احرص على عدم ممارسة التمارين الرياضية العنيفة ، مثل الجري أو صالة الألعاب الرياضية ، بالقرب من وقت النوم ، فقد يبقيك ذلك مستيقظًا.

قللي من الكافيين

خفض من الكافيين في الشاي أو القهوة أو مشروبات الطاقة أو الكولا ، خاصة في المساء. يتدخل الكافيين في عملية النوم ، كما يمنع النوم العميق. بدلًا من ذلك ، تناول مشروبًا دافئًا بالحليب أو شاي الأعشاب.

لا تفرط في الطعام

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الطعام أو الكحول ، خاصة في وقت متأخر من الليل ، إلى مقاطعة أنماط نومك. قد يساعدك الكحول على النوم في البداية ، لكنه سيعطل نومك لاحقًا في الليل.

لا تدخن

النيكوتين منبه ويستغرق الأشخاص الذين يدخنون وقتًا أطول للنوم ، والاستيقاظ بشكل متكرر ، وغالبًا ما يعانون من اضطراب في النوم.

حاول الاسترخاء قبل النوم

احصل على حمام دافئ ، واستمع إلى الموسيقى الهادئة أو مارس بعض اليوجا اللطيفة لتهدئة عقلك وجسمك. قد يكون طبيبك قادرًا على التوصية بقرص مضغوط مفيد للاسترخاء.

اكتب ما يقلقك

خصص وقتًا قبل النوم لوضع خطط لليوم التالي إذا كنت ممن يجلسون في السرير و يفكرون في كل ما عليك القيام به غدًا .. الهدف هو تجنب القيام بهذه الأشياء عندما تكون في السرير ، وتحاول النوم

إليكم أهم النصائح التى تساعد فى الهدوء والاسترخاء والنوم والتخلص من القلق والتوتر بسرعة، وهى:

يساعد الاسترخاء بشكل كبير في تحسين النوم ويمكن فعل ذلك من خلال :

• الحمام الدافئ يساعد جسمك على الوصول إلى درجة حرارة مثالية للراحة ولكن لاتجعل الماء ساخنا حافظ على درجة الحرارة الدافئة

• تعمل تمارين الاسترخاء مثل اليوجا الخفيفة على استرخاء العضلات. لا تمارس الرياضة بقوة لأنه يجعلك مستيقظا.

• تعمل الأقراص المضغوطة للاسترخاء عن طريق استخدام نص مُروَّر بعناية وموسيقى منومة لطيفة ومؤثرات صوتية لتهدئتك

• قراءة كتاب أو الاستماع إلى الراديو يريح العقل من التفكير الكثير والشد العصبي والقلق.

• جرب التطبيقات المصممة للمساعدة في النوم.

•ابتعد عن استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى لمدة ساعة أو نحو ذلك قبل الذهاب إلى الفراش حيث قد يكون للضوء من الشاشة على هذه الأجهزة تأثير سلبي على النوم