بعد انتشار الـ تاي تشي.. إليك كل ما تريد معرفته عن هذه الرياضة

انتشرت فى الآونة الأخيرة في العديد من الدول رياضة تاي تشي تشوان بشكل واسع مع وجود نصائح بممارستها للوقاية من أمراض عديدة وعلاج بعض الحالات .. فما هي هذه الرياضة؟



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تاي تشي هي رياضة تجمع بين التنفس العميق والاسترخاء مع الحركات المتدفقة حيث تم تطوير رياضة تاي تشي في الأصل كفنون قتالية بالصين في القرن الثالث عشر، وتمارس الآن في جميع أنحاء العالم باعتبارها تمرينًا لتعزيز الصحة.





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وفيما يلي نعرض كل ماتريد معرفته عن رياضة تاي تشي وفقا لما أورده موقع "NHS " .





الفوائد الصحية لرياضة تاي تشي

في حين أن هناك مجالًا لمزيد من البحث الدقيق حول الفوائد الصحية لرياضة تاي تشي، أظهرت الدراسات أنها يمكن أن تساعد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا على تقليل التوتر وتحسين الوضع والتوازن والحركة العامة وزيادة قوة العضلات في الساقين.





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دور رياضة تاي تشي في علاج التهاب المفاصل

هناك بعض الأدلة على أن تاي تشي يمكن أن يحسن الحركة في الكاحلين والوركين والركبتين لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. ومع ذلك ، لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت رياضة تاي تشي يمكن أن تقلل الألم أو تحسن نوعية الحياة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.





كبار السن و تاي تشي

هذه الرياضة تناسب الكبار لأنه عادةً ما يتم تنفيذ تاي تشي كتمرين منخفض التأثير ، مما يعني أنه لن يضغط كثيرًا على عظام والمفاصل ويجب أن يكون معظم الناس قادرين على القيام.





هؤلاء عليهم استشارة الطبيب قبل ممارسة تاي تشي

احصل على المشورة من طبيبك قبل البدء في ممارسة تاي تشي إذا كان لديك أي مخاوف صحية أو حالة صحية حالية. قد تحتاج إلى اتخاذ بعض الاحتياطات إذا كنت حاملًا ، أو تعاني من فتق ، أو آلام الظهر ، أو هشاشة العظام الشديدة.





شروط ممارسة تاي تشي

لاتتطلب رياضة تاي تشي مستوي لياقة بدنية معين فهي تصلح للجميع، وخيار مثالي لكبار السن غير النشطين الراغبين في رفع مستويات نشاطهم بلطف وتدريجيًا، كما يمكن تكييف العديد من حركات تاي تشي مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك مستخدمي الكراسي المتحركة.





احتمال الاصابات في تاي تشي

تاي تشي هو في الأساس نشاط لطيف من غير المحتمل أن يسبب إصابة إذا تم القيام به بشكل صحيح. تتضمن التمارين الكثير من الحركات المتدفقة والسهلة التي لا تجهد المفاصل أو العضلات.





توجد انماط مختلفة من رياضة تاي تشي مثل yang و chen و wu. غالبًا ما يمارس بعض المعلمين مجموعة من الأساليب. الاختلافات الرئيسية بين أنماط تاي تشي المختلفة هي في سرعة الحركة والطريقة التي يحمل بها الجسم المواقف، لذا فمن المهم اخبار المدرب والطبيب بحالتك الصحية والبدنية لتحديد النمط المناسب.





التقنية الأساسية لرياضة تاي تشي