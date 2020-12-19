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توك شو

زوجة عدوية: كنا هنطلق لولا الحادثة الشهيرة.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:14 ص
أحمد عدوية وزجته
أحمد عدوية وزجته
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حمزة شعيب

قالت لوسي زوجة الفنان احمد عدوية انها عانت من علاقات كثيرة لنجم الاغنية الشعبية احمد عدوية ومعجباتها وكثيرا ما طلبت الطلاق منه. 

وصرحت انها هناك مشكلة كبيرة وقعت بيني وبين عدوية واصريت علي الطلاق ،  ولكن جاءت الحادثة وتصالحنا  واراد الله ان يستمر الزواج .

كشفت لوسي زوجة أحمد عدوية، تفاصيل قصه حبها مع زوجها وكيف تزوجا، موضحة:"أن أحمد عدوية  كان شخصة محبوب جدا في الأسرة و والدتي عزمه عندنا في البيت وسلمت عليه، وهذا كان أول لقاء معه".

وأضافت زوجة الفنان أحمد عدوية، أنه :"ووقتها كنت في المدرسة، وتاني يوم وجدته أمام المدرسة بسياراته ويتحدث معي، وهو جريء ومش همه، وهو أصلا بيموت في الستات والكلام ده، وطلب مني أن يوصلني للمنزل".

وتابعت لوسي، أنه :"في نفس هذا اليوم ليلا تحدث سكرتيرة وطلب مقابلة من والدي خارج المنزل، وعرفت أنه يطلب يدي للزواج ووقتها كان سني 14 عاما الامر الذي أثار الجدل بهذا الطلب وحالة من الاستفهام بين الأسرة".

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