عضو مجلس الشيوخ: تقرير البرلمان الأوروبي انتهاك لسيادة مصر.. فيديو

قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، تعليقا على تقرير البرلمان الأوروبي عن وضع حقوق الإنسان في مصر، إن مجلس الشيوخ أكد على ان تقرير البرلمان الأوروبي انتهاك لسيادة الدولة المصرية .





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، ان البرلمان الأوروبي اخترق قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد والحفاظ على استقلال البلاد، والبرلمان الأوروبي حصل على معلومات غير صحيحة من جهات معادية للدولة المصرية .





وتابع أكمل نجاتي:" تم تجاهل كل ما حدث من إنجازات في مصر في ملف حقوق الإنسان ومنها تنفيذ مشروعات الاسكان ومبادرات الصحة وسرعة التقاضي لجلب حقوق المواطنين ".





وأكمل أكمل نجاتي:" لجنة حقوق الإنسان في تنسيقية شباب الأحزاب تفند بيان البرلمان الأوروبي للرد عليه بالأرقام والبيانات ".





ومن جانبه أعرب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال عن استيائه مما جاء بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبرًا أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الاوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.‏









وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا ‏راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.