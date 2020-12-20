ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الخطة العايمة يحتل المركز الثانى بإيرادات 51 ألفا و311 جنيها أمس

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:44 م
فيلم الخطة العايمة
فيلم الخطة العايمة
Advertisements
أحمد إبراهيم
احتل فيلم الخطة العايمة المركز الثانى من حيث الإيرادات اليومية، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 51 ألفا و311 جنيها.  

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك. 

والفيلم بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولى للمنتجة "شهد رمزي" بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله" شركة أوسكار "للؤي عبدالله"، و"وائل عبدالله". 

جدير بالذكر المنتجة "شهد رمزي" ابنة المنتج والموزع السينمائي "محمد حسن رمزي" صاحب شركة النصر للإنتاج والتوزيع السينمائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دولارات المدفعجية تنشر الخطة العايمة في السوشيال ميديا.. فيديو

شهد رمزي تشارك في لجنة تحكيم مهرجان شاشا لسينما الموبايل

"الخطة العايمة" يصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع عرض

بعد نجاح الخطة العايمة.. علي ربيع يوجه رسالة شكر لجمهوره

علي ربيع يمازح جمهوره بالكمامة

علي ربيع يحفز الأهلي والزمالك ويقدم هدية للفائز في نهائي أفريقيا

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد محمد رضا.. تعرف على أسباب حمله لكفن أحمر

شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة .. الأرصاد تكشف عن حالة الجو خلال الـ 72 ساعة القادمة

اوعى تكون كورونا.. مصطفى محمد يعلن مرض والدته

خلافي مبدأ.. أحمد شوبير يفتح النار على تعيين أحمد مجاهد لإدارة الجبلاية

ريال مدريد يتحرك لضم محمد صلاح.. والفرعون يحسم رغبته

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر