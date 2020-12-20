أزمة مرورية.. أهالي جراجوس بقنا يستغيثون من تكدس جرارات القصب أمام مصنع السكر

تلقى "صدى البلد"، شكوى من أهالي قرى ونجوع الوحدة المحلية لقرية جراجوس بقنا، يتضررون فيها من جرارات القصب التي تحتل الطريق وتسبب تكدسا وإعاقة مرورية طوال موسم توريد القصب.





وأوضح الأهالى، أن مصانع السكر بقوص تقوم خلال موسم تشغيل المصنع بركن جرارات القصب ولمدة بضعة ساعات على طريق قرى الحلة والشعراني وجزيرة مطيرة ونجع رجب ونجع السلام وساحل البحر.





وأشار الشاكون إلى أن تكدس الجرارات أمام المصنع، يتسبب في حالة شلل مروري تام، بالإضافة إلى تعرضهم للحوادث وخاصة الأطفال الذين يعانون بشدة خلال مرورهم بهذا الطريق.



وأوضح إبراهيم توفيق، من أهالي المنطقة، بأن المسافة التي تسبب أزمة تبلغ 300 متر، من الممكن أن تقوم إدارة المصانع باستقطاع تلك المسافة من أراضيهم الملاصقة لتلك الطريق ويتم تهيئتها لمرور جرارات القصب عليها بدلًا من اشغال طرق القري سالفة الذكر.





وأشار توفيق، إلى أنهم توجهوا لإدارة المصنع مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوي، مناشدًا محافظ قنا، بسرعة التدخل لحل تلك الازمة التي يعاني منها عشرات الآلاف من المواطنين وإنشاء طريق خاص لركن الجرارات على أملاكهم الملاصقة لطرق مجلس قروي جراجوس.





يذكر أن محافظة قنا التي تشتهر بزراعة محصول قصب السكر، تبدأ موسم توريد القصب، إلى المصانع بنهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويستمر التوريد لمدة شهرين.





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