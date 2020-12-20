محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات للتأكد من منع الشيشة في المقاهي

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وكلف المحافظ بضرورة تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، والتشديد علي منع تقديم الكافيهات والمقاهي للشيشة مع متابعة إلتزام المحال والمنشآت التجارية والورش الحرفية بمواعيد الفتح والغلق المقررة .





كما وجه المحافظ بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بإستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.





من ناحية أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتقسيم العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن ومدينة الجيزة والمديريات الخدمية للحضور إلى العمل بنسبة لا تقل عن 50% بالتناوب، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .





وأوضح محافظ الجيزة أن هذا القرار يطبق على الجميع باستثناء العاملين بالإدارات الميدانية والتي تضم العاملين بالاشغالات والإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية والامن والعمليات والمواقف والساحات والمرافق والطرق والنظافة وغيرها من الإدارات التي تتطلب التواجد الميداني ووفقا لما يترأي لرئيس كل جهه وذلك لضمان عدم التأثير علي كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 20 /12 /2020.





وشملت توجيهات محافظ الجيزة بالتواجد اليومي لرؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري الإدارات للتأكد من انتظام العمل دون إخلال .