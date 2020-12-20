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توك شو

خيري رمضان بعد تتويج بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا: "عايزين نشجع الالعاب اللي بترفع راسنا".. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:13 م
خيري رمضان
خيري رمضان
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قسم التوك شو
عبر الإعلامي خيري رمضان، عن سعادته بعد حصول بطل كمال الأجسام المصرى رامى السبيعى "بيج رامى" على لقب بطولة مستر أولمبيا 2020، قائلا: "سعداء ببيج رامي وقدر النهاردة يحصل على جائزة عالمية مستر اولمبيا وده لقب ضخم جدا، والعالم كله كان بيتفرج على هذا البطل".

وأكد خيري رمضان، في تعليق ببرنامجه "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن بيج رامي قرر أن يتحدى نفسه ويدخل فى مسابقات كبيرة وعالمية واقترب من التتويج بهذه المسابقة أكثر من مرة حتى حصدها اليوم وأصبح حديث وسائل الإعلام فى مصر والعالم.

وتابع خيري رمضان : "بيج رامى أصيب بفيروس كورونا قبل البطولة ولكن كان عنده ارادة التحدى ونجح فى العودة والاستعداد للبطولة، وأصبح صورته تفرح"، متمنيا تشجيع مثل هذه الألعاب قائلا: " عايزين نشجع الالعاب اللى بترفع رأسنا".
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